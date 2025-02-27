Hasil 16 Besar German Open 2025: Jafar/Felisha Melaju ke Perempatfinal!

MULHEIM AN DER RUHR – Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sukses melaju ke perempatfinal German Open 2025 Super 300. Mereka menyisihkan Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh dua gim langsung 21-10 dan 21-17 di babak 16 besar German Open 2025.

Bermain di Westenergie Sporthalle, Mulheim An Der Ruhr, Jerman, Kamis (27/2/2025) malam WIB, Jafar/Felisha mendapay tekanan yang cukup berarti dari Surya/Pramuthesh. Kedua pasangan itu bahkan bermain sengit hingga skor sempat imbang 6-6.

Namun perlahan, Jafar/Felisha mampu keluar dari tekanan tersebut dan unggul 8-6 atas pasangan asal India tersebut. Sampai akhirnya, mereka sukses unggul di interval gim pertama dengan skor 11-6.

Selepas jeda, Jafar/Felisha terus memperlebar jarak keunggulannya. Mereka unggul cukup jauh atas Surya/Pramuthesh dengan skor 16-9.

Situasi itu membuat Jafar/Felisha diatas angin. Mereka cukup nyaman mencuri poin dari pasangan India sehingga menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-10.

Di gim kedua, Jafar/Felisha kembali mendapat tekanan yang berarti dari lawannya. Kedua pasangan terus kejar-kejaran angka hingga skor imbang 7-7.