Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap yang Bisa Tampil Mengejutkan di MotoGP Thailand 2025, Nomor 1 Adik Marc Marquez!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |09:11 WIB
3 Pembalap yang Bisa Tampil Mengejutkan di MotoGP Thailand 2025, Nomor 1 Adik Marc Marquez!
Para pembalap MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

3 pembalap yang bisa tampil mengejutkan di MotoGP Thailand 2025 menarik diulas. Salah satunya ada adik dari Marc Marquez.

Ya, ajang MotoGP Thailand 2025 akan mulai bergulir pada hari ini, Jumat (28/2/2025). MotoGP Thailand 2025 sendiri jadi seri perdana pada musim ini.

Tentunya, para pembalap berharap bisa membuka perjalanan dengan manis di MotoGP 2025 dengan berbicara banyak di Sirkuit Buriram, Thailand, nanti. Sejumlah pembalap pun difavoritkan menang. Tak hanya pembalap top, beberapa rider dinilai bisa tampil mengejutkan di MotoGP Thailand 2025. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pembalap yang bisa tampil mengejutkan di MotoGP Thailand 2025:

3. Fabio Quartararo

Fabio Quartararo,. yamahamotogp

Salah satu pembalap yang bisa tampil mengejutkan di MotoGP Thailand 2025 adalah Fabio Quartararo. Dia menunjukkan peningkatan bersama Yamaha pada musim ini.

Terbukti, Quartararo bisa tampil moncer dalam tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Meskipun dalam tes pramusim di Sirkuit Buriram, dirinya tak mendulang hasil fantastis, Quartararo juga tetap bisa tampil mengejutkan di MotoGP Thailand 2025.

Diketahui, dalam tes pramusim di Sirkuit Buriram, Quartararo menempati posisi ke-10 pada hari kedua. Tentunya, ini tetap bisa jadi modal penting baginya yang bertekad bangkit dan kembali mewarnai perebutan gelar juara.

2. Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46. Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. (Foto: Instagram/vr46racingteam)

Kemudian, ada nama Franco Morbidelli. Dia membela tim balap gurunya, Valentino Rossi, di MotoGP 2025. Bersama VR46 Racing Team, Morbidelli pun bekerja cukup apik. Bahkan, pada tes di Sirkuit Buriram, dia bisa menempati posisi keenam pada tes hari kedua.

Tentunya, ini bisa jadi modal baik Morbidelli dalam melakoni balapan pada akhir pekan ini. Menarik menantikan kiprahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187711/valentino_rossi-rk4c_large.jpg
Kisah Unik Valentino Rossi yang Berencana Bikin Serial TV Perjalanan Karier di MotoGP, Ingin Brad Pitt Jadi Pemeran Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187515/alex_marquez_pernah_merasakan_betapa_sulitnya_menghadapi_marc_marquez_saat_jadi_rekan_setim_pada_motogp_2024-Z7Jn_large.jpg
Menderita Gara-Gara Marc Marquez Bikin Alex Marquez Menggila di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187512/francesco_bagnaia_kena_mental_bukan_karena_marc_marquez-D9Wy_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Francesco Bagnaia Kena Mental Gara-Gara Alex Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187511/valentino_rossi_merasa_punya_kemiripan_dengan_brad_pitt-PAuW_large.jpg
Valentino Rossi Ingin Brad Pitt Perankan Dirinya dalam Film: Kami Mirip!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187642/marc_marquez_mengaku_sebetulnya_tidak_ingin_balapan_di_motogp_mandalika_2025-iEvl_large.jpg
Terungkap! Marc Marquez Sebetulnya Enggan Balapan di MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187318/ducati_memuji_kinerja_apik_gresini_racing_tapi_kecewa_dengan_timnya_valentino_rossi-xBks_large.jpg
Ducati Puji Gresini Racing, Agak Kecewa dengan Timnya Valentino Rossi di MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement