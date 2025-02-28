3 Pembalap yang Bisa Tampil Mengejutkan di MotoGP Thailand 2025, Nomor 1 Adik Marc Marquez!

3 pembalap yang bisa tampil mengejutkan di MotoGP Thailand 2025 menarik diulas. Salah satunya ada adik dari Marc Marquez.

Ya, ajang MotoGP Thailand 2025 akan mulai bergulir pada hari ini, Jumat (28/2/2025). MotoGP Thailand 2025 sendiri jadi seri perdana pada musim ini.

Tentunya, para pembalap berharap bisa membuka perjalanan dengan manis di MotoGP 2025 dengan berbicara banyak di Sirkuit Buriram, Thailand, nanti. Sejumlah pembalap pun difavoritkan menang. Tak hanya pembalap top, beberapa rider dinilai bisa tampil mengejutkan di MotoGP Thailand 2025. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pembalap yang bisa tampil mengejutkan di MotoGP Thailand 2025:

3. Fabio Quartararo

Salah satu pembalap yang bisa tampil mengejutkan di MotoGP Thailand 2025 adalah Fabio Quartararo. Dia menunjukkan peningkatan bersama Yamaha pada musim ini.

Terbukti, Quartararo bisa tampil moncer dalam tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Meskipun dalam tes pramusim di Sirkuit Buriram, dirinya tak mendulang hasil fantastis, Quartararo juga tetap bisa tampil mengejutkan di MotoGP Thailand 2025.

Diketahui, dalam tes pramusim di Sirkuit Buriram, Quartararo menempati posisi ke-10 pada hari kedua. Tentunya, ini tetap bisa jadi modal penting baginya yang bertekad bangkit dan kembali mewarnai perebutan gelar juara.

2. Franco Morbidelli

Kemudian, ada nama Franco Morbidelli. Dia membela tim balap gurunya, Valentino Rossi, di MotoGP 2025. Bersama VR46 Racing Team, Morbidelli pun bekerja cukup apik. Bahkan, pada tes di Sirkuit Buriram, dia bisa menempati posisi keenam pada tes hari kedua.

Tentunya, ini bisa jadi modal baik Morbidelli dalam melakoni balapan pada akhir pekan ini. Menarik menantikan kiprahnya.