Loris Capirossi Lihat Aprilia Bakal Jadi Pesaing Ducati di MotoGP 2025

LORIS Capirossi melihat Aprilia Racing bakal jadi pesaing Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Perkembangan tim tersebut berjalan ke arah positif dan diperkuat dua pembalap bertalenta.

Ducati Corse diyakini bakal mendominasi MotoGP 2025. Apalagi, mereka dihuni dua rider berlabel juara dunia pada tim pabrikan yakni Francesco Bagnaia dan Marc Marquez.

1. Juara Dunia

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di Ducati Lenovo (Foto: X/@MotoGP)

Selain itu, Bagnaia dan Marquez juga diyakini bakal bersaing sengit dalam perebutan gelar juara MotoGP 2025. Namun begitu, bukan berarti tim pabrikan asal Italia itu bakal leha-leha di lintasan tanpa punya pesaing.

Capirossi mengatakan, Aprilia akan menjadi pesaing yang tepat buat Ducati. Walau mereka mendapat nasib buruk karena Jorge Martin cedera, tapi Marco Bezzecchi menunjukkan hasil positif.

"Saya melihat Aprilia dalam kondisi yang sangat baik. Sayangnya, Jorge Martin langsung mengalami cedera saat uji coba dan akan melewatkan balapan pertama musim ini,” kata Capirossi, dilansir dari Motosan, Jumat (28/2/2025).

“Namun, Marco Bezzecchi tampil bagus dan mendapatkan kesempatan untuk bekerja pada motor serta pengembangannya,” sambung pria asal Italia itu.