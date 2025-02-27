Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Adik Valentino Rossi Ketar-ketir Hadapi Cuaca Panas di Sirkuit Buriram Jelang MotoGP Thailand 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |01:14 WIB
Luca Marini dan Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@luca_marini_97)
Luca Marini dan Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@luca_marini_97)
A
A
A

ADIK Valentino Rossi, Luca Marini, ketar-ketir hadapi MotoGP Thailand 2025. Dia mewaspadai betul cuaca panas di Sirkuit Buriram yang akan jadi venue MotoGP Thailand 2025.

Demi menghadapi kondisi yang belum bisa ditebak, Luca Marini pun lakukan persiapan matang. Kini, pembalap Castrol Honda  itu antusias menantikan MotoGP Thailand 2025 yang akan digelar pada akhir pekan ini.

Luca Marini Honda HRC Castrol (Foto: HRC)

1. MotoGP 2025 Segera Dimulai

Ya, ajang MotoGP 2025 akan segera dimulai. Balapan seri perdana akan dihelat di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025.

Ini jadi pertama kalinya Thailand ditunjuk jadi tuan rumah pembuka MotoGP. Bekal pun dimiliki para pembalap jelang mentas di ajang itu dengan sudah melakoni tes pramusim di Sirkuit Buriram.

 

