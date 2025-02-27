Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Punya Duet Marc Marquez-Francesco Bagnaia, Loris Capirossi: Ducati Kandidat Utama Juara MotoGP 2025!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |00:06 WIB
Punya Duet Marc Marquez-Francesco Bagnaia, Loris Capirossi: Ducati Kandidat Utama Juara MotoGP 2025!
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Ducati)
A
A
A

DUCATI disebut kandidat utama juara MotoGP 2025. Penyebabnya, tak terlepas dari hadirnya duet Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati.

Hal ini disampaikan eks pembalap MotoGP, Loris Capirossi. Dia menyebut Ducati akan menjadi kandidat utama dalam perebutan gelar juara MotoGP 2025.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia berfoto bersama jelang MotoGP 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

1. Duet Marc Marquez-Francesco Bagnaia

Duet Bagnaia dan Marquez di Ducati Lenovo sudah sangat dinanti-nantikan oleh para pencinta balap roda dua. Kehadiran Baby Alien -julukan Marc Marquez- diyakini bakal membuat tim pabrikan asal Italia itu semakin kuat.

Dua rider berlabel juara dunia itu diyakini bakal bersaing sengit dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Capirossi pun sependapat dengan opini tersebut. Dia menyebut kalau musim balap 2025 akan menjadi kejuaraan dunia yang paling menarik untuk disaksikan.

“Sejujurnya, saya berharap ini akan menjadi salah satu Kejuaraan Dunia paling menarik dalam beberapa tahun terakhir,” kata Capirossi, dilansir dari Motosan, Kamis (27/2/2025).

 

Halaman:
1 2
