HOME SPORTS NETTING

Comeback dengan Siti Fadia di Tur Eropa, Apriyani Rahayu Pantang Setengah-Setengah

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |00:12 WIB
<i>Comeback</i> dengan Siti Fadia di Tur Eropa, Apriyani Rahayu Pantang Setengah-Setengah
Apriyani Rahayu pantang setengah-setengah saat comeback bareng Siti Fadia Silva Ramadhanti (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

APRIYANI Rahayu tak mau tampil setengah-setengah saat comeback bersama Siti Fadia Silva Ramadhanti di tur Eropa nanti. Hal itu sebagai bukti komitmennya masih kuat kepada sang pasangan.

Apriyani akan kembali ke lapangan setelah menjalani pemulihan cedera selama setengah tahun. Ia kembali bersama Fadia dengan turun di tiga turnamen yakni Orleans Masters, All England, dan Swiss Open 2025.

1. Perkembangan

Apriyani Rahayu Siti Fadia. PBSI/Badmintonphoto/Yohan Nonotte

Dengan turun di tiga tur Eropa, Apriyani akan dilihat perkembangannya bersama Fadia. Bahkan duet tersebut belum dijamin akan dijadikan permanen oleh sang pelatih.

Karena itu, Apriyani tidak ingin setengah-setengah untuk menunjukkan performa terbaiknya dalam laga comeback nanti. Ia juga menaruh kepercayaan besar kepada Fadia yang sudah lama tak berpasangan.

"Kalau saya pribadi saya percaya Fadia. Saya memberikan dia ruang untuk berkembang, sama pun untuk saya juga maksudnya saya juga berkembang karena saya juga harus belajar dari diri saya sendiri. Saya kan ada kurang-kurangnya juga," ucap Apriyani di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, dikutip Rabu (26/2/2025).

"Jadi saya dan Fadia coba untuk berkembang. Sekarang tidak terlalu banyak yang perlu dikomunikasikan sama Fadia. Jadi saya mau menanyakan, bagaimana komitmennya, bagaimana untuk ke depannya, dan pastinya kan saling percaya lagi, enggak bisa setengah-setengah," tambah wanita asal Konawe itu.

 

