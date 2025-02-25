Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Belum Pasti Jadi Duet Permanen Siti Fadia, Apriyani Rahayu Tak Masalah Dirombak Lagi

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |21:59 WIB
Belum Pasti Jadi Duet Permanen Siti Fadia, Apriyani Rahayu Tak Masalah Dirombak Lagi
Apriyani Rahayu tak masalah jika tak berpasangan lagi dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti (Foto: Instagram/@r.apriyanig)
APRIYANI Rahayu mengaku tak masalah dengan adanya perombakan di sektor ganda putri. Ia mengatakan siap dipasangkan dengan pemain lain jika nantinya tidak bersama Siti Fadia Silva Ramadhanti.

1. Rombak

Apriyani Rahayu Siti Fadia. PBSI/Badmintonphoto/Yohan Nonotte

Sebelumnya, asisten pelatih ganda putri Indonesia, Nitya Krishinda Maheswari, menyampaikan duet Apriyani/Fadia belumlah permanen. Meski keduanya akan comeback di tiga turnamen di Eropa, tetapi masa depannya belum pasti.

Seusai tur Eropa, evaluasi akan dijalani sektor ganda putri untuk melihat potensi di masa depan. Perombakan besar-besar bisa saja terjadi untuk menemukan racikan terbaik.

2. Tak Masalah

Mengenai perombakan ini, Apriyani mengaku tak mengalami masalah sama sekali. Ia menyadari tahun ini akan menjadi momen perombakan ganda putri sebelum menatap Olimpiade Los Angeles 2028.

"Enggak apa-apa kalau memang ada (perombakan), kan sekarang kan memang tahun perombakan," ucap Apriyani di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur, dikutip Selasa (25/2/2025).

 

