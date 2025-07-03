Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Inggris 2025 di Vision+, Siapa Tercepat di Silverstone?

JADWAL dan link live streaming F1 GP Inggris 2025 di Vision+. Siapa yang akan jadi tercepat di Sirkuit Silverstone, Inggris?

Balapan jet darat Formula 1 berlanjut akhir pekan ini di salah satu lintasan paling ikonik dunia, yakni Sirkuit Silverstone, Inggris. Saksikan seluruh rangkaian balapnya live streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Sirkuit Silverstone menantang para pembalap dengan layout cepat yang memadukan teknik, kecepatan, dan keberanian. Siapa yang akan tampil dominan di hadapan ribuan fans Inggris yang memadati tribun?

Berikut Jadwal F1 GP Inggris 2025 di Vision+:

Jumat, 4 Juli 2025

18:25 WIB: Practice 1

21:55 WIB: Practice 2

Sabtu, 5 Juli 2025

17:25 WIB: Practice 3

20:15 WIB: Qualifying Pre Show

20:55 WIB: Qualifying

22:00 WIB: Qualifying Post Show

Minggu, 6 Juli 2025

19:30 WIB: Grand Prix Sunday

20:55 WIB: Main Race

23:00 WIB: Chequered Flag