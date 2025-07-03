JADWAL dan link live streaming F1 GP Inggris 2025 di Vision+. Siapa yang akan jadi tercepat di Sirkuit Silverstone, Inggris?
Balapan jet darat Formula 1 berlanjut akhir pekan ini di salah satu lintasan paling ikonik dunia, yakni Sirkuit Silverstone, Inggris. Saksikan seluruh rangkaian balapnya live streaming di Vision+ dengan klik di sini.
Sirkuit Silverstone menantang para pembalap dengan layout cepat yang memadukan teknik, kecepatan, dan keberanian. Siapa yang akan tampil dominan di hadapan ribuan fans Inggris yang memadati tribun?
Jumat, 4 Juli 2025
18:25 WIB: Practice 1
21:55 WIB: Practice 2
Sabtu, 5 Juli 2025
17:25 WIB: Practice 3
20:15 WIB: Qualifying Pre Show
20:55 WIB: Qualifying
22:00 WIB: Qualifying Post Show
Minggu, 6 Juli 2025
19:30 WIB: Grand Prix Sunday
20:55 WIB: Main Race
23:00 WIB: Chequered Flag