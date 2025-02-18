Marco Bezzecchi Mengilap di Tes Pramusim MotoGP 2025, Aprilia Racing Peringatkan Jorge Martin

MARCO Bezzecchi mengilap di Tes Pramusim MotoGP 2025. Hal itu membuat Massimo Rivola selaku CEO Aprilia Racing langsung mengirim peringatan kepada Jorge Martin.

Bezzecchi menopang tugas berat selama Tes Pramusim MotoGP 2025. Pasalnya, ia harus bertugas sendirian di kursi tim pabrikan Aprilia Racing karena Martin absen usai kecelakaan di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, pada hari pertama atau 5 Februari 2025.

Marco Bezzecchi dan Jorge Martin beserta ofisial Aprilia Racing (Foto: MotoGP)

Namun begitu, Bezzecchi menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengembangan motor Aprilia selama tes pramusim. Apalagi saat tes di Sirkuit Internasional Buriram, Thailand, pekan lalu. Murid Valentino Rossi itu finis posisi empat di hari pertama dan kedua.

Rivola mengakui kualitas Bezzecchi. Ia turut memberi peringatan kepada Martin untuk bekerja lebih ekstra setelah comeback dari cederanya.

“Saya harus mengatakan Marco selalu memberikan masukan yang sangat akurat. Kami sangat menyukainya,” kata Rivola, dikutip dari Motosan, Selasa (18/2/2025).

“Dan ketika Martin kembali, ia harus bekerja keras karena akan memiliki rekan setim yang benar-benar tangguh,” sambung pria asal Italia itu.