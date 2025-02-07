Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton Dilarang Gelar Tes Tertutup Lagi dengan Scuderia Ferrari, Ini Penyebabnya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |21:21 WIB
Lewis Hamilton Dilarang Gelar Tes Tertutup Lagi dengan Scuderia Ferrari, Ini Penyebabnya!
Lewis Hamilton dilarang menggelar tes tertutup dengan Scuderia Ferrari lagi jelang F1 2025 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
LEWIS Hamilton dilarang menggelar tes tertutup lagi dengan Scuderia Ferrari. Ia terkendala dengan aturan yang berlaku di Formula One (F1).

Hamilton dan Ferrari melakukan tes tertutup di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, pada akhir Januari hingga awal Februari 2025. Sesi itu digelar demi mempercepat adaptasi pria berusia 40 tahun tersebut dengan tim.

1. Batas

Lewis Hamilton menggelar tes tertutup dengan Scuderia Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
Lewis Hamilton menggelar tes tertutup dengan Scuderia Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

Tes tersebut memang diizinkan oleh F1. Namun, ada beberapa batasan yang ditetapkan dalam regulasi agar seluruh tim mendapat keadilan.

Pembalap hanya boleh menggunakan satu unit mobil edisi lama, paling tidak dua musim ke belakang, untuk tes tersebut. Jumlah hari tes pun dibatasi hanya boleh 20 hari dalam setahun.

2. 1000 Km

Hamilton diketahui sudah melakukan tes paling tidak empat hari bersama Ferrari. Menurut Crash, Jumat (7/2/2025), jumlah putaran yang dilahap pria asal Inggris itu sudah melewati batas yakni 1.000 km.

Dalam aturan TPC (Testing of Previous Cars), seorang pembalap yang akan tampil di musim F1 mendatang, maksimal hanya boleh mencapai 1.000 km dalam empat dari 20 hari tes. Maka dari itu, Hamilton tak bisa lagi melakukan tes tertutup.

 

