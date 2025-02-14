Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Jeddah E-Prix 2024-2025 di Vision+

JAKARTA – JADWAL dan link live streaming balapan Formula E Jeddah E-Prix 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan mobil Listrik bergengsi yang akhirnya sampai di seri Jeddah akan memainkan putaran ketiga dan keempat, yang mana bisa disaksikan melalui VISION+ dengan channel SPORTSTARS dan SPOTV 2 atau dengan mudah klik di sini.

Berikut adalah jadwal lengkap dan link streaming Formula E Jeddah di VISION+:

Kamis, 13 Februari 2025

● Round 3 - Rookie Free Practice

SPORTSTARS – 22:00 WIB

Jumat, 14 Februari 2025

● Round 3 - Free Practice 1

SPOTV 2 – 00:55 WIB

● Round 3 - Free Practice 2

SPORTSTARS – 17:00 WIB

SPOTV 2 – 16:55 WIB

● Round 3 - Kualifikasi

Formula E

SPOTV 2 – 19:00 WIB

● Round 3 - Race

SPOTV 2 – 23:00 WIB

SPORTSTARS – 15 Februari 2025, 00:01 WIB