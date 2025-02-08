Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2025: Francesco Bagnaia Senang Satu Frekuensi dengan Marc Marquez Tentang Motor Baru

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |00:10 WIB
MotoGP 2025: Francesco Bagnaia Senang Satu Frekuensi dengan Marc Marquez Tentang Motor Baru
Francesco Bagnaia senang Marc Marquez satu frekuensi dengannya soal motor Ducati Desmosedici GP25 (Foto: X/@PeccoBagnaia)
A
A
A

SELANGOR – Francesco Bagnaia mengakui pemilihan mesin di motor Ducati Desmosedici GP25 miliknya sama dengan Marc Marquez. Ia memanfaatkan Tes Pramusim MotoGP 2025 untuk memilih basis motor.

Bagnaia dan Marquez merupakan dua dari tiga pembalap yang berhak menggunakan Ducati Desmosedici GP25. Satu pembalap lainnya adalah Fabio Di Giannantonio yang berasal dari tim satelit Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

1. Keputusan

Francesco Bagnaia melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: X/@PeccoBagnaia)
Francesco Bagnaia melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: X/@PeccoBagnaia)

Meski demikian, para pembalap terkhusus Bagnaia dan Marquez belum membuat keputusan soal motor yang akan digunakan. Tes Pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, akan dijadikan acuan sebelum menentukan penggunaan motor dan mesin.

Sebab, ada regulasi terkait pembekuan pengembangan pada musim 2026. Dengan demikian, keputusan penggunaan motor dan mesin kali ini akan sangat berpengaruh untuk masa depan tim.

2. Pendapat

Bagnaia mengungkapkan punya pendapat yang sama dengan Marquez terkait dengan hal ini. Ia senang sang rekan setim juga satu frekuensi dan masih menimbang keputusannya soal penggunaan motor serta mesin.

“Sejujurnya, sungguh luar biasa untuk pertama kalinya dalam karier saya, saya memiliki perasaan yang persis sama dengan rekan setim saya,” kata Bagnaia dilansir dari Crash, Sabtu (8/2/2025).

 

Halaman:
1 2
