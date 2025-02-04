Latih Ganda Putra Malaysia, Herry IP Bicara soal Rombak Pasangan

KUALA LUMPUR – Pelatih legendaris Indonesia, Herry Iman Pierngadi atau Herry IP, kini menangani ganda putra Malaysia. Dia pun membicarakan soal rombak pasangan ganda putra Malaysia.

Herry IP mengaku belum kepikiran untuk merombak pasangan sektor ganda putra Malaysia. Dia ingin melihat terlebih dahulu performa anak asuhnya, terkhusus pasangan muda.

1. Ganda Putra Malaysia

Malaysia memiliki empat pasangan yang bercokol di peringkat 20 besar dunia. Empat pasangan itu adalah Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Man Wei Chong/Kai Wun Tee, dan Junaidi Arif/Roy King Rap.

Performa mereka bisa dibilang cukup konsisten. Tapi sayangnya, tidak dengan para pasangan muda ganda putra Malaysia.

Pasangan muda yang dimaksud seperti Goh Boon Zhe/Wong Vin Sean, Aaron Tai/Khang Khai Xing, serta Fazriq Razif/Bryan Jeremy Goonting. Mereka cukup kesulitan untuk bisa bersaing di turnamen yang ada, bahkan mereka semua tersingkir lebih awal di Thailand Masters yang berlangsung pekan lalu.

2. Peluang Rombak Pasangan

Untuk meningkatkan performa mereka, bukan tidak mungkin Herry IP bakal melakukan rombakan. Hanya saja, eks pelatih ganda putra Pelatnas PBSI Cipayung itu masih belum terpikir sampai kesana. Dia masih ingin melihat lebih dulu performa anak asuhnya di beberapa turnamen kedepan.

"Jika performa mereka tidak sesuai dengan standar tim ganda putra, maka kami akan mengubahnya. Namun, untuk saat ini, saya belum berpikir untuk mengubah pasangan yang ada,” tutur Herry IP, dilansir dari The Star, Selasa (4/1/2025).

"Bisa saja mereka tetap berlatih bersama, tetapi di kompetisi berbeda. Jadi, saya akan mengamati performa mereka terlebih dahulu di turnamen,” terang dia.

Herry IP tidak bisa memberi waktu pasti terkait kapan harus melakukan perombakan pada sektor ganda putra. Menurutnya, perubahan bisa saja dilakukan secara bertahap.

“Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya harus melihat dulu, kemudian secara bertahap kami akan melakukan perubahan kecil, tetapi tidak perubahan total," kata Herry IP.