Fajar/Rian Makin Waswas dengan Ganda Putra Malaysia di Bawah Asuhan Herry IP, Usai Kalah di Final Indonesia Masters 2025

GANDA putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, makin waswas dengan ganda putra Malaysia. Pasalnya, mereka akan berada di bawah asuhan pelatih legendaris Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP) setelah ini.

Hal itu disampaikan Fajar/Rian usai dirinya kalah dari ganda putra Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee, di final Indonesia Masters 2025. Alhasil, Indonesia tanpa gelar di ajang berlevel Super 500 itu.

1. Fajar/Rian Disikat Ganda Malaysia

Pada final Indonesia Masters 2025, Fajar/Rian harus mengakui keunggulan Man Wei Chong/Kai Wun Tee. Mereka kandas di tangan Man/Tee dalam dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 19-21.

Kekalahan ini membuat Fajar/Rian harus puas dengan status runner-up. Namun, tak hanya itu, hasil ini semakin membuat juara All England 2024 itu semakin waspada.

2. Waspadai Ganda Malaysia di Bawah Asuhan Herry IP

Sebab, per Februari 2025, ganda putra Malaysia akan dilatih pelatih legendaris Indonesia, Herry IP. Sebagai pemain yang mengenal sang pelatih, Fajar/Rian menilai tipe permainan Man/Tee cocok dengan Herry IP.

"Menurut saya, pasangan Malaysia yang ini (Man/Tee) tidak seperti pasangan lainnya yang bertahan lalu menyerang," ucap Fajar kepada awak media dalam konferensi pers, dikutip Senin (27/1/2025).

"Pasangan ini punya speed dan power yang luar biasa. Ketika dilatih coach Herry, pasangan ini akan cocok dengan Ko Herry karena punya karakter yang berbeda dengan pasangan Malaysia," tambahnya.