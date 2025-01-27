Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar/Rian Makin Waswas dengan Ganda Putra Malaysia di Bawah Asuhan Herry IP, Usai Kalah di Final Indonesia Masters 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 27 Januari 2025 |12:55 WIB
Fajar/Rian Makin Waswas dengan Ganda Putra Malaysia di Bawah Asuhan Herry IP, Usai Kalah di Final Indonesia Masters 2025
Fajar/Rian dan Man Wei Chong/Kai Wun Tee kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, makin waswas dengan ganda putra Malaysia. Pasalnya, mereka akan berada di bawah asuhan pelatih legendaris Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP) setelah ini.

Hal itu disampaikan Fajar/Rian usai dirinya kalah dari ganda putra Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee, di final Indonesia Masters 2025. Alhasil, Indonesia tanpa gelar di ajang berlevel Super 500 itu.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Fajar/Rian Disikat Ganda Malaysia

Pada final Indonesia Masters 2025, Fajar/Rian harus mengakui keunggulan Man Wei Chong/Kai Wun Tee. Mereka kandas di tangan Man/Tee dalam dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 19-21.

Kekalahan ini membuat Fajar/Rian harus puas dengan status runner-up. Namun, tak hanya itu, hasil ini semakin membuat juara All England 2024 itu semakin waspada.

2. Waspadai Ganda Malaysia di Bawah Asuhan Herry IP

Sebab, per Februari 2025, ganda putra Malaysia akan dilatih pelatih legendaris Indonesia, Herry IP. Sebagai pemain yang mengenal sang pelatih, Fajar/Rian menilai tipe permainan Man/Tee cocok dengan Herry IP.

"Menurut saya, pasangan Malaysia yang ini (Man/Tee) tidak seperti pasangan lainnya yang bertahan lalu menyerang," ucap Fajar kepada awak media dalam konferensi pers, dikutip Senin (27/1/2025).

"Pasangan ini punya speed dan power yang luar biasa. Ketika dilatih coach Herry, pasangan ini akan cocok dengan Ko Herry karena punya karakter yang berbeda dengan pasangan Malaysia," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179418/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-QlwV_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II 2025: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Juara, Tuan Rumah Borong 4 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178208/apriyani_rahayu_bersama_siti_fadia-BuRo_large.jpg
Alasan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rela Turun Level dan Main di Indonesia Masters II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178142/indonesia_masters_2025_super_100_digelar_di_medan_pada_21_26_oktober_2025-m5ZM_large.jpg
Perebutkan Total Hadiah Rp1,8 Miliar, Sebanyak 232 Pebulu Tangkis Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177473/saksikan_siaran_langsung_indonesia_masters_2025_super_100_hanya_di_mnctv-CM9B_large.jpeg
Saksikan Indonesia Masters 2025 Super 100, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171626/simak_kata_kata_chico_aura_yang_mengakhiri_puasa_gelar_dengan_juara_indonesia_masters_2025-qNe7_large.jpg
Kata-Kata Chico Aura yang Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Indonesia Masters 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement