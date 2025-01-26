Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penuh Canda Tawa, Duel Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Kevin Sanjaya/Seo Seung-jae Hiasi Acara Perpisahan The Daddies

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |12:14 WIB
Penuh Canda Tawa, Duel Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Kevin Sanjaya/Seo Seung-jae Hiasi Acara Perpisahan The Daddies
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan jalani laga eksibisi di acara perpisahan usai pensiun. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

DUEL Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Kevin Sanjaya/Seo Seung-jae turut hiasi acara perpisahan The Daddies di Istora Senayan, Jakarta, pada pagi hari ini. Laga itu pun berlangsung dengan penuh canda tawa.

Ya, laga ekshibisi penuh canda tawa tersaji di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (26/1/2025) pagi WIB. Pertandingan hiburan ini merupakan bagian dari tribute untuk ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan eksibisi foto cikal bintang

1. Ahsan/Hendra Pensiun

Sebuah acara penghormatan atau tribute untuk menghormati The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- yang baru saja resmi pensiun. Turnamen Indonesia Masters 2025 menjadi ajang terakhir bagi Ahsan/Hendra.

Acara dimulai dengan sambutan-sambutan dan kesan dari para rekan seperjuangan dan pelatih. Hendra dan Ahsan juga masing-masing menyampaikan kesannya selama berkarier di dunia bulu tangkis.

 

Halaman:
1 2
