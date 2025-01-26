Saksikan Live Streaming Farewell The Daddies Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Okezone, Klik di Sini!

SAKSIKAN live streaming farewell The Daddies, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, di Okezone. Acara yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada hari ini, Minggu (26/1/2025) pukul 10.00-11.30 WIB dapat disaksikan live streaming dengan klik di sini.

Ahsan/Hendra memang diketahui telah memutuskan pensiun. Ajang Indonesia Masters 2025 yang kini tengah bergulir pun jadi turnamen terakhir yang mereka ikuti.

1. Ahsan/Hendra Telah Jalani Laga Terakhir

Ahsan/Hendra pun telah jalani laga terakhirnya di Indonesia Masters 2025. Tepatnya, laga itu tersaji di babak 16 besar.

Kala itu, Ahsan/Hendra kalah di tangan wakil Malaysia, Junaidi Arif/Roy King Yap. Berlaga pada Kamis 23 Januari 2025, pasangan berjuluk The Daddies itu kalah dua gim langsung dengan skor akhir 13-21 dan 14-21.

Ahsan/Hendra kalah usai bertarung 28 menit. Setelah laga itu rampung digelar, Ahsan/Hendra terlihat penuh emosional menjalani laga terakhirnya itu hingga Ahsan bahkan tak bisa membendung air matanya.