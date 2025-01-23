Kisah Marc Marquez, Musuh Bebuyutan Valentino Rossi yang Kini Mulai Diterima Fans Italia

KISAH Marc Marquez, musuh bebuyutan Valentino Rossi yang kini mulai diterima fans Italia menarik dibahas. Ya, Marquez tampaknya mulai mendapatkan tempat di hati para pencinta MotoGP asal Italia, hal itu dapat dilihat dari launching tim Ducati Lenovo untuk musim 2025.

Launching yang digelar di Madonna di Campiglio, Trentino, Italia itu berlangsung pada Senin 20 Januari 2025 lalu. Di momen itulah Marquez pun untuk pertama kalinya diperkenalkan secara resmi kepada pendukung Ducati bakal menjadi rekan baru Francesco Bagnaia di MotoGP 2025.

1. Fans Italia Mulai Terima Marquez

Keputusan Marquez bergabung dengan tim pabrikan asal Italia tersebut nyatanya tak hanya sekadar upaya The Baby Alien untuk bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP lagi. Pilihannya bergabung Ducati Lenovo juga berhasil mendapatkan hati fans Italia.

Menurut laporan dari media Spanyol, Motosan, presentasi Marquez saat launching tim Ducati Lenovo disambut baik oleh masyarakat Italia. Terbukti dengan ramainya acara jumpa pers dengan rider asal Spanyol tersebut.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di Ducati Lenovo (Foto: X/@MotoGP)

Tayangan launching tim Ducati Lenovo di media sosial juga meningkat drastis. Jika musim lalu saat launching Bagnaia dan Enea Bastianini hanya ditonton 400 ribuan penayangan, maka saat ada Marquez menembus 2,6 juta penayangan.

Padahal video launching Marquez dan Bagnaia baru beberapa hari lalu. Jumlah tersebut sudah membuktikan betapa antusiasnya fans Italia dan dunia akan duet Ducati Lenovo di MotoGP 2025.

Marquez pun memberikan pidato yang sangat diterima oleh fans Italia. Sebab Marquez tampak dewasa dalam pemilihan kata-kata yang diutarakan.