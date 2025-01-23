Kenapa Valentino Rossi Ogah Dipanggil Guru oleh Anak Didiknya di Tim VR46 Academy?

KENAPA Valentino Rossi ogah dipanggil guru oleh anak didiknya di tim VR46 Academy? Hal ini akan diulas Okezone dalam artikel ini.

Valentino Rossi pernah membeberkan alasan ogah dipanggil guru oleh anak didiknya itu pada 2017. Kala itu, Valentino Rossi yang diwawancara oleh Corriere della Sera mengatakan bahwa alasannya berkaitan dengan pesan ayahnya, Graziano Rossi.

1. Penyebab Valentino Rossi Tak Mau Dipanggil Guru

Valentino Rossi mengatakan bahwa dirinya tidak ingin tinggi hati dengan menyandang panggilan guru di VR46 Academy. Sehingga, pembalap yang pensiun 2021 itu lebih baik dipanggil kakak ketimbang guru.

"Saya tak menganggap diri saya sebagai guru, lebih baik seperti kakak. Ayah saya pernah berpesan jika keangkuhan hanya sifat bodoh dan kerendahan hati adalah sifat yang harus dimiliki," ungkap Rossi ketika diwawancara pada 2017.

2. Sejarah VR46 Riders Academy

VR46 Riders Academy sendiri telah dibentuk oleh Valentino Rossi pada 2013. Salah satu alasan Rossi membentuk akademi ini adalah kesepian setelah ditinggalkan rekan seperjuangannya, Marco Simoncelli pada 2011.

Anggota awal yang tercatat masuk VR46 Riders Academy adalah Franco Morbidelli, yang bahkan sudah ikut latihan bersama Rossi sejak 2010. Kemudian, disusul adik Rossi, Luca Marini.

Sejumlah anak didik Rossi di VR46 Academy, yakni Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha) dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), sempat mencuri perhatian pada 2020. Mereka sukses menjadi runner-up kejuaraan MotoGP 2019 dan 2020.