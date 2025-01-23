Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kenapa Valentino Rossi Ogah Dipanggil Guru oleh Anak Didiknya di Tim VR46 Academy?

Rizky Darmawan , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |01:05 WIB
Kenapa Valentino Rossi Ogah Dipanggil Guru oleh Anak Didiknya di Tim VR46 Academy?
Valentino Rossi dan para pembalap VR46 Academy. (Foto: VR46 Academy)
A
A
A

KENAPA Valentino Rossi ogah dipanggil guru oleh anak didiknya di tim VR46 Academy? Hal ini akan diulas Okezone dalam artikel ini.

Valentino Rossi pernah membeberkan alasan ogah dipanggil guru oleh anak didiknya itu pada 2017. Kala itu, Valentino Rossi yang diwawancara oleh Corriere della Sera mengatakan bahwa alasannya berkaitan dengan pesan ayahnya, Graziano Rossi.

Valentino Rossi dan Luca Marini

1. Penyebab Valentino Rossi Tak Mau Dipanggil Guru

Valentino Rossi mengatakan bahwa dirinya tidak ingin tinggi hati dengan menyandang panggilan guru di VR46 Academy. Sehingga, pembalap yang pensiun 2021 itu lebih baik dipanggil kakak ketimbang guru.

"Saya tak menganggap diri saya sebagai guru, lebih baik seperti kakak. Ayah saya pernah berpesan jika keangkuhan hanya sifat bodoh dan kerendahan hati adalah sifat yang harus dimiliki," ungkap Rossi ketika diwawancara pada 2017.

2. Sejarah VR46 Riders Academy

VR46 Riders Academy sendiri telah dibentuk oleh Valentino Rossi pada 2013. Salah satu alasan Rossi membentuk akademi ini adalah kesepian setelah ditinggalkan rekan seperjuangannya, Marco Simoncelli pada 2011.

Anggota awal yang tercatat masuk VR46 Riders Academy adalah Franco Morbidelli, yang bahkan sudah ikut latihan bersama Rossi sejak 2010. Kemudian, disusul adik Rossi, Luca Marini.

Sejumlah anak didik Rossi di VR46 Academy, yakni Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha) dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), sempat mencuri perhatian pada 2020. Mereka sukses menjadi runner-up kejuaraan MotoGP 2019 dan 2020.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179559/nicky_hayden-HyWv_large.jpg
Kisah Pembalap Top Asal Amerika Serikat Nicky Hayden, Kariernya Hancur Usai Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179555/pedro_acosta-vqbm_large.jpg
Raih Poin Lebih Banyak ketimbang Musim Lalu, Pedro Acosta Justru Tak Puas dengan Hasil MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179547/francesco_bagnaia-5tpM_large.jpg
Moto3 Malaysia 2025 Tetap Digelar Usai Kecelakaan Horor di Sirkuit Sepang, Francesco Bagnaia Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179675/francesco_bagnaia-gfir_large.jpg
Meski Gagal Finis karena Ban Bocor, Francesco Bagnaia Temukan Hal Positif dari MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179589/pedro_acosta-unHv_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, Enea Bastianini Sebal dengan Pedro Acosta di MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179566/fans_motogp_indonesia_saksikan_langsung_balapan_di_motogp_malaysia_2025-5Myt_large.jpg
Kisah Fans MotoGP Indonesia, Bahagia Usai Wujudkan Mimpi Nonton Balapan MotoGP Secara Langsung di Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement