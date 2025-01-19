Gagal di India Open, Gregoria Mariska Alihkan Fokus ke Indonesia Masters 2025

NEW DELHI – Gregoria Mariska Tunjung tak mau larut dalam kekecewaan usai terhenti di semifinal India Open 2025 Super 750. Ia kini mengalihkan fokus ke Indonesia Masters 2025.

Langkah Gregoria terhenti di semifinal India Open 2025 oleh An Se-young. Ia tumbang 19-21 dan 16-21 dalam pertandingan di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Sabtu 18 Januari 2025 malam WIB.

1. Tak Mau Larut

Gregoria Mariska Tunjung beraksi di India Open 2025 (Foto: PBSI)

Gregoria mengatakan tidak mau berlarut dengan kegagalan dalam India Open 2025. Pasalnya, ia akan tampil dalam Indonesia Masters yang berlangsung 21-26 Januari 2025 di Istora Senayan, Jakarta.

"Ke Indonesia Masters saya mulai lagi dari babak pertama jadi harus segera menyiapkan semuanya walau pun mepet," kata Gregoria dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

2. Pemulihan

Atlet berusia 25 tahun itu menuturkan, fokusnya paling awal adalah pemulihan kondisi fisik. Setelah itu, ia akan memalukan persiapan lanjutan untuk menambal kelemahan dalam India Open 2025.