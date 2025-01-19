5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Tarik Perhatian di Indonesia Masters 2025, Nomor 1 Bidadari Korea Selatan

Chae Yu-jung merupakan pebulu tangkis supercantik yang tarik perhatian di Indonesia Masters 2025 (Foto: Instagram/@black_s2_)

BERIKUT lima pebulu tangkis supercantik yang tarik perhatian di Indonesia Masters 2025. Salah satunya adalah bidadari Korea Selatan.

Indonesia Masters 2025 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, 21-26 Januari. Sejumlah pebulu tangkis cantik akan mewarnai turnamen itu.

Siapa saja lima pebulu tangkis supercantik yang tarik perhatian di Indonesia Masters 2025? Simak ulasan berikut ini.

5. Lisa Ayu Kusumawati

Pemain satu ini akan tampil dengan pasangan barunya yakni Rinov Rivaldy. Selama ini, ia tampil dengan Rehan Naufal Kusharjanto.

Wajah cantik Lisa akan menarik perhatian di Indonesia Masters 2025. Apalagi, kiprah pasangan baru tersebut akan sangat dinantikan.

4. Pearly Tan

Pemain satu ini akan tampil bersama Thinaah Muralitharan di nomor ganda putri. Pearly termasuk pebulu tangkis Malaysia dengan wajah yang cantik.

Sesuai hasil undian, Tan/Muraltiharan akan mengawali langkahnya di babak 32 besar. Mereka bakal menghadapi pemenang dari partai kualifikasi.