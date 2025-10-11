5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Tak Tertandingi, Nomor 1 Bidadari Voli Tanah Air

ADA 5 pevoli Indonesia yang cantiknya tak tertandingi yang menarik untuk dibahas. Ya, bola voli Indonesia tak pernah kekurangan sosok atlet berprestasi yang juga dikaruniai paras menawan.

Kehadiran para pevoli cantik ini selalu sukses mencuri perhatian, menggabungkan skill mumpuni dengan daya tarik yang luar biasa. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Tak Tertandingi:

1. Yolla Yuliana

Yolla Yuliana merupakan salah satu ikon voli putri Indonesia yang pesonanya tak lekang dimakan waktu. Kariernya semakin diperbanyak dengan pengalaman bermain di luar negeri. Setelah sempat menjalani karier profesional di Jepang bersama klub Tokyo Sunbeams, Yolla kembali memperkuat tim di Tanah Air.

Di ajang Proliga 2025, Yolla dipastikan bergabung dengan Jakarta Popsivo Polwan pada babak final four. Kehadirannya selalu menjadi daya tarik utama bagi penggemar voli.

2. Shella Bernadetha

Shella Bernadetha. (Foto: Instagram/shellabernadethaa)

Nama Shella Bernadetha selalu menjadi langganan di jajaran pevoli tercantik sekaligus berprestasi. Sebagai salah satu pilar Timnas Voli Putri Indonesia, kualitasnya di lapangan tak perlu diragukan lagi.

Pada Proliga 2025, Shella membela Jakarta Popsivo Polwan setelah direkrut dari Bandung BJB Tandamata di awal musim. Kontribusinya sangat besar, membantu timnya melaju hingga babak final four dan sukses meraih posisi runner-up Proliga 2025.

3. Maya Kurnia Indri Sari

Maya Kurnia Indri

Maya Kurnia Indri Sari adalah middle blocker yang dikenal memiliki skill mumpuni di posisinya. Ia menjadi kunci sukses Jakarta Electric PLN meraih posisi runner-up pada Proliga 2024.

Memasuki musim Proliga 2025, Maya membawa segudang pengalamannya untuk memperkuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, membantu tim tersebut mengamankan tempat di babak final four.