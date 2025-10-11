Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Tak Tertandingi, Nomor 1 Bidadari Voli Tanah Air

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 11 Oktober 2025 |08:55 WIB
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Tak Tertandingi, Nomor 1 Bidadari Voli Tanah Air
Yolla Yuliana bersama Pungky Afriecia. (Foto: Instagram/pungkyafriecia)
A
A
A

ADA 5 pevoli Indonesia yang cantiknya tak tertandingi yang menarik untuk dibahas. Ya, bola voli Indonesia tak pernah kekurangan sosok atlet berprestasi yang juga dikaruniai paras menawan.

Kehadiran para pevoli cantik ini selalu sukses mencuri perhatian, menggabungkan skill mumpuni dengan daya tarik yang luar biasa. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Tak Tertandingi:

1. Yolla Yuliana

Yolla Yuliana
Yolla Yuliana

Yolla Yuliana merupakan salah satu ikon voli putri Indonesia yang pesonanya tak lekang dimakan waktu. Kariernya semakin diperbanyak dengan pengalaman bermain di luar negeri. Setelah sempat menjalani karier profesional di Jepang bersama klub Tokyo Sunbeams, Yolla kembali memperkuat tim di Tanah Air.

Di ajang Proliga 2025, Yolla dipastikan bergabung dengan Jakarta Popsivo Polwan pada babak final four. Kehadirannya selalu menjadi daya tarik utama bagi penggemar voli.

2. Shella Bernadetha

Shella Bernadetha. (Foto: Instagram/shellabernadethaa)
Shella Bernadetha. (Foto: Instagram/shellabernadethaa)

Nama Shella Bernadetha selalu menjadi langganan di jajaran pevoli tercantik sekaligus berprestasi. Sebagai salah satu pilar Timnas Voli Putri Indonesia, kualitasnya di lapangan tak perlu diragukan lagi.

Pada Proliga 2025, Shella membela Jakarta Popsivo Polwan setelah direkrut dari Bandung BJB Tandamata di awal musim. Kontribusinya sangat besar, membantu timnya melaju hingga babak final four dan sukses meraih posisi runner-up Proliga 2025.

3. Maya Kurnia Indri Sari

Maya Kurnia Indri
Maya Kurnia Indri

Maya Kurnia Indri Sari adalah middle blocker yang dikenal memiliki skill mumpuni di posisinya. Ia menjadi kunci sukses Jakarta Electric PLN meraih posisi runner-up pada Proliga 2024.

Memasuki musim Proliga 2025, Maya membawa segudang pengalamannya untuk memperkuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, membantu tim tersebut mengamankan tempat di babak final four.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181258/megawati_hangestri-8QPH_large.jpg
2 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pevoli Megawati Hangestri, Nomor 1 Balik Main di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/43/3180642/zehra_gunes-mMwR_large.jpg
5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement