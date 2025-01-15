Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Segini Harta Kekayaan Legenda UFC Khabib Nurmagomedov, Petarung yang Baru-Baru Ini Diusir dari Pesawat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |18:47 WIB
Segini Harta Kekayaan Legenda UFC Khabib Nurmagomedov, Petarung yang Baru-Baru Ini Diusir dari Pesawat
Harta kekayaan Khabib Nurmagomedov sang legenda UFC sudah diketahui (Foto: Instagram/@khabib_nurmagomedov)
A
A
A

SEGINI harga kekayaan legenda UFC Khabib Nurmagomedov. Sosoknya belum lama ini mencuri perhatian lagi gara-gara diusir dari pesawat.

Momen tidak mengenakkan itu terjadi pada akhir pekan lalu. Nurmagomedov yang hendak terbang dari Las Vegas (Amerika Serikat) ke Los Angeles (Amerika Serikat) malah diusir dari pesawat.

1. Kronologi

Khabib Nurmagomedov

Diketahui, Nurmagomedov hendak menumpang pesawat Frontier Airlines dari Bandara Internasional Harry Reid, Las Vegas, pada Minggu 12 Januari 2025. Ia mendapat tempat duduk di barisan pintu darurat.

Dikutip dari Al Jazeera, Rabu (15/1/2025), perdebatan dimulai ketika awak kabin mempertanyakan kesiapan Nurmagomedov membantu penumpang lain jika ada keadaan darurat. Itu merupakan prosedur standar dalam penerbangan kepada penumpang yang duduk dekat pintu darurat.

Ternyata, pertanyaan itu malah menimbulkan perdebatan. Puncaknya, sang pramugari meminta Nurmagomedov untuk pindah kursi. Lalu, keributan itu berujung dengan dikeluarkannya sang legenda UFC dari pesawat!

Tentu saja insiden tersebut cukup menghebohkan. Segala tuduhan mengarah kepada sang pramugari karena latar belakang Nurmagomedov.

 

