HOME SPORTS SPORT LAIN

Diusir dari Pesawat, Khabib Nurmagomedov Akui Dapat Perlakuan Kasar dari Pramugari sejak Awal Duduk

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |18:59 WIB
Diusir dari Pesawat, Khabib Nurmagomedov Akui Dapat Perlakuan Kasar dari Pramugari sejak Awal Duduk
Mantan Petarung UFC, Khabib Nurmagomedov. (Foto: Instagram)
MANTAN petarung UFC, Khabib Nurmagomedov tengah viral karena mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu maskapai penerbangan saat berada di Bandara Internasional Harry Reid, Las Vegas, Amerika Serikat. Ia diusir dari pesawat tanpa alasan yang jelas.

1. Pramugari sejak Awal Sudah Bicara Kasa

Menurut Khabib, sejak awal pramugari yang mencecarnya dengan pertanyaan sudah kasar sejak dirinya tiba. Semuanya pun berawal dari kursi yang ditempati Khabib, di mana berada di dekat pintu darurat.

Seperti yang diketahui, orang yang duduk dekat pintu darat memang selalu ditanyakan kesiapannya untuk menjalankan instruksi evakuasi jika memang dibutuhkan. Namun, tampaknya pramugari maskapai Fly Frontie tak memercayai Khabib.

Padahal Khabib merasa mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik serta bisa memahami bahasa Inggris. Ia juga merasa mampu menjalankan kewajiban para penumpang yang berada di dekat kursi pintu darurat.

Khabib Nurmagomedov
Khabib Nurmagomedov

Akan tetapi, Khabib nyatanya tetap dipaksa pindah dan hal itulah yang membuatnya kesal. Ia merasa pramugari sejak awal sudah tak senang kepadanya.

“Pertama-tama, saya perlu mengklarifikasi bahwa itu adalah @flyfrontier (Fly Frontier) bukan AlaskaAir. Wanita (pramugari) yang datang kepada saya dengan pertanyaan sangat kasar sejak awal, meskipun saya berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik dan dapat memahami semuanya dan setuju untuk membantu,” curhat Khabibi di instagram pribadinya, @khabib_nurmagomedov, Senin (13/1/2025).

 

1 2
