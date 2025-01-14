Adu Gaji Pevoli Megawati Hangestri dengan Yolla Yuliana, Siapa Lebih Tinggi?

ADU gaji pevoli Megawati Hangestri dengan Yolla Yuliana yang sama-sama berkarier di luar negeri. Siapa yang lebih tinggi?

Megawati diketahui membela Daejeon JungKwanJang Red Sparks di Liga Voli Putri Korea Selatan. Sementara, Yolla berkostum Tokyo Sunbeams di Liga Voli Putri Jepang.

1. Gaji Megawati Hangestri

Megawati Hangestri Pertiwi (Foto: Instagram/@kovopr_official)

Megawati ternyata bukan berasal dari keluarga yang berkarier di dunia olahraga khususnya voli. Meski begitu, sang pemain sudah menunjukkan kecintaan terhadap voli sejak kecil.

Megatron bergabung dengan klub Surabaya Bank Jatim pada 2015. Berkat kemampuannya, ia dengan cepat berhasil naik pada level Proliga 2015-2022.

Pada 2021, Megawati debut main di luar negeri lewat klub Thailand Supreme Chonburi-E Tech dan pada 2022 bergabung di klub Vietnam Hà Phú Thanh Hóa. Namanya menjadi populer di kancah Internasional berkat klub Daejeon ChengKwanJang Red Sparks di awal musim 2023-2024.

Berbicara soal gaji, Megawati yang berstatus sebagai pemain asing di Korea mendapatkan gaji sebesar USD100 ribu atau setara dengan Rp1,5 miliar per tahun. Itu adalah gajinya saat masuk pada 2023.

2. Gaji Yolla Yuliana

Sementara itu, Yolla mulai menekuni olahraga voli karena pengaruh dari sang ibu yang merupakan atlet voli juga. Ia memulai debut profesionalnya sebagai pevoli pada 2009 bersama dengan klub Bogor Prayoga Unitas.