Media Korea Selatan Puji Megawati Hangestri sebagai Kunci Keberhasilan Red Sparks Cetak Sejarah Baru

SEOUL – Media asal Korea Selatan, The Spike KR memuji penampilan pevoli Indonesia, Megawati Hangestri saat sukses membantu Red Sparks menang atas GS Caltex di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Menurut media Korea Selatan itu, Megawati berperan penting atas sejarah baru yang diciptakan oleh Red Sparks.

1. Sejarah Baru Tercipta Usai Red Sparks Bungkam GS Caltex

Red Sparks sukses menundukkan GS Caltex 3-2 (25-23 25-27 25-22 20-25 15-12) di Gymnasium Jangchung, Seoul, Korea Selatan pada Jumat (10/1/2025). Hasil ini membuat Red Sparks mencatatkan sejarah usai meraih sembilan kemenangan beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025.

Red Sparks menggugurkan rekor delapan kemenangan beruntun yang mereka raih pada musim 2008-2009. Tentunya, ini merupakan pencapaian manis bagi Megawati Hangestri dan kawan-kawan.

Dalam laga tersebut, Megawati Hangestri tampil luar biasa. Pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur itu membukukan 33 poin serta 54,24% tingkat keberhasilan serangan. Megawati pun terpilih sebagai pemain terbaik.

Megawati Hangestri Pertiwi (Foto: Instagram/@kovopr_official)

2. Megawati Hangestri Dipuji Media Korea Selatan

Media Korea Selatan, The Spike KR menyebut Megawati Hangestri menjadi sosok kunci dibalik kemenangan bersejarah Red Sparks. Dia berhasil tampil impresif kala outside hitter Vanja Bukilic bermain kurang apik.