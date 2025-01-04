Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Dunia yang Kariernya Menanjak Usai Jadi Mualaf, Nomor 1 Legenda Tinju Dunia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |08:30 WIB
5 Atlet Dunia yang Kariernya Menanjak Usai Jadi Mualaf, Nomor 1 Legenda Tinju Dunia!
Mike Tyson merupakan salah satu atlet yang kariernya menanjak usai jadi mualaf (Foto: Instagram/@miketyson)
BERIKUT lima atlet dunia yang kariernya menanjak usai menjadi mualaf. Salah satunya adalah legenda tinju dunia Mike Tyson.

Berpindah keyakinan adalah perjalanan spiritual yang bisa mengubah hidup seseorang jadi lebih baik. Bahkan, ada beberapa yang kariernya menanjak usai menjawab panggilan Allah SWT.

Kalung lafaz Allah (teknistore)

Lalu, siapa saja lima atlet dunia yang kariernya menanjak usai jadi mualaf? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Dunia yang Kariernya Menanjak Usai Jadi Mualaf

5. Franck Ribery

istri franck ribery

Pesepakbola satu ini menjadi seorang mualaf ketika menikah pada 2002. Ternyata, perubahan ini membuat hidupnya jadi lebih baik. Ribery yang tadinya bengal berubah jadi sosok yang kalem.

Sejumlah prestasi dicapai pria asal Prancis ini terutama saat berkostum Bayern Munich. Ribery tetap memegang teguh ajaran agama kendati banyak tantangan dialami selama di Jerman.

4. Nicolas Anelka

Nicolas Anelka

Pesepakbola satu ini menjadi mualaf di usia remaja. Anelka mengaku tertarik dengan Islam setelah dikenalkan oleh teman-temannya dan memiliki nama baru Abdul-Salam Bilal.

Prestasinya pun menanjak setelah itu. Anelka meraih berbagai prestasi bersama Arsenal, Real Madrid, Chelsea, dan Juventus.

 

Halaman:
1 2 3
