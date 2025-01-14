4 Pelatih Bulutangkis asal Indonesia yang Kini Melatih di Pelatnas Malaysia, Nomor 1 Herry IP

ADA 4 pelatih bulutangkis asal Indonesia yang kini melatih di Pelatnas Malaysia. Terbaru, Herry Iman Pierngadi alias Herry IP baru saja resmi direkrut oleh Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) di Januari 2025 ini.

Dengan ditambahnya Herry IP, maka total ada empat pelatih Indonesia yang turut membantu para pebulutangkis Malaysia. Penasaran siapa saja?

Berikut 4 Pelatih Bulutangkis asal Indonesia yang Kini Melatih di Pelatnas Malaysia:

4. Rexy Mainaky

Ricky Subagja/Rexy Mainaky foto laman kemenpora RI

Rexy memiliki jabatan penting di BAM. Legenda bulutangkis Tanah Air itu tepatnya memegang jabatan sebagai Direktur Kepelatihan BAM.

Rexy sendiri berperan penting atas keberhasilan BAM merekrut Herry IP. Sebab Rexy yang menjadi salah satu pihak tertarik membawa Herry IP sebagai pelatih ganda putra Malaysia.

3. Jeffer Rosobin

jeffer rosobin

Jeffer Rosobin kini dipercaya memegang jabatan sebagai pelatih tunggal putri Malaysia. Jeffer merupakan pemain yang aktif di era 1995-an, yang berarti seangkatan dengan Taufik Hidayat.

Jeffer dipercaya memimpin tim putri senior Malaysia lantaran dinilai sukses meningkatkan prestasi pemain junior.