HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Hal Ini, Herry IP Optimis Bawa Ganda Putra Malaysia Raih Medali Emas Olimpiade Los Angeles 2028

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |21:00 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Herry IP Optimis Bawa Ganda Putra Malaysia Raih Medali Emas Olimpiade Los Angeles 2028
Herry IP resmi jadi pelatih ganda putra Malaysia. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Pelatih asal Indonesia, Herry Iman Pierngadi optimis bisa membawa ganda putra Malaysia berjaya di Olimpiade Los Angeles (LA) 2028 hingga meraih medali emas. Pasalnya pria yang akrab disapa Herry IP itu merasa Malaysia sudah memiliki sejumlah ganda putra yang berkualitas.

Seperti diketahui, Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) telah resmi mengumumkan Herry IP sebagai pelatih ganda putra Malaysia pada Sabtu (11/1/2025). Eks pelatih Pelatnas PBSI Cipayung itu menggantikan posisi Tan Bin Shen yang akan melatih Hong Kong.

1. Targetkan Medali Emas Olimpiade LA 2028

Dengan pengalamannya yang sudah tak perlu diragukan, pelatih berjuluk Naga Api itu diharapkan bisa mendongkrak performa ganda putra Malaysia. Terkhusus mewujudkan mimpi Malaysia meraih medali emas di Olimpiade terdekat, yakni Los Angeles 2028.

Herry IP sama sekali tidak tertekan soal tugas berat yang akan dijalaninya itu. Pelatih berusia 62 tahun itu mengungkapkan bahwa target utamanya memang membawa ganda putra Malaysia meraih medali emas.

aryono miranat dan herry ip foto pbsi
aryono miranat dan herry ip foto pbsi

“Memenangkan medali emas Olimpiade pertama Malaysia adalah tujuan utama saya,” kata Herry IP, dilansir dari New Straits Times, Senin (13/1/2025).

“Medali emas Olimpiade adalah impian setiap negara, dan saya akan menggunakan setiap pengetahuan, keahlian yang saya miliki untuk membantu Malaysia mewujudkannya pada Olimpiade Los Angeles 2028,” sambungnya.

 

