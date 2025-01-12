Jadi Pelatih Ganda Putra Malaysia, Herry IP Langsung Dituntut Tugas Berat

KUALA LUMPUR - Pelatih anyar ganda putra Malaysia, Herry Iman Pierngadi, mendapatkan tugas berati dari Direktur Kepelatihan Malaysia, Rexy Mainaky. Salah satu petinggi di Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) itu meminta pria yang akrab disapa Herry IP tersebut bisa membawa ganda putra Malaysia meraih medali emas di Olimpiade Los Angeles (LA) 2028.

Seperti yang diketahui, BAM telah resmi mengumumkan Herry IP sebagai pelatih ganda putra Malaysia pada Sabtu (11/1/2025). Eks pelatih Pelatnas PBSI Cipayung itu menggantikan posisi Tan Bin Shen yang akan melatih Hong Kong.

1. Target Medali Emas Olimpiade LA 2028

Rexy mengatakan, penunjukan Herry IP karena tak luput dari pengalamannya yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia tahu betul bagaimana sosok pelatih berjuluk Naga Api itu karena telah mengenal sangat lama.

“Pengalaman Herry sebagai pelatih tidak diragukan. Saya mengenal Herry sejak ia menjadi pemain di klub bersama saya di Bimantara Tangkas,” kata Rexy, dilansir dari BHarian, Minggu (12/1/2025).

Karena itu, Rexy berharap besar Herry IP bisa membawa ganda putra meraih medali emas di Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang. Dia sangat ingin melihat adanya wakil Malaysia yang bisa naik podium tertinggi di ajang tersebut.

“Kami berharap Herry dapat membawa tim bulu tangkis Malaysia meraih lebih banyak kesuksesan, dengan target utama medali emas Olimpiade,” ungkap Rexy.