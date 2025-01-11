Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Megawati Hangestri Cs Baru Cetak Sejarah, Pelatih Red Sparks Tegaskan Belum Puas

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |11:36 WIB
Megawati Hangestri Cs Baru Cetak Sejarah, Pelatih Red Sparks Tegaskan Belum Puas
Red Sparks kala berlaga. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

RED Sparks baru saja cetak sejarah. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, pun memastikan Megawati Hangestri cs belum puas dengan pencapaian itu.

Ko Hee-jin mengatakan Red Sparks harus melakukan evaluasi besar soal pola permainan. Hal ini harus dilakukan, meski timnya meraih kemenangan.

red sparks foto red sparks

1. Red Sparks Ukir Sejarah

Red Sparks sukses menundukkan GS Caltex 3-2 (25-23 25-27 25-22 20-25 15-12) di Gymnasium Jangchung, Seoul, Korea Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Hasil ini membuat Red Sparks mencatatkan sejarah usai meraih sembilan kemenangan beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025.

Red Sparks menggugurkan rekor delapan kemenangan beruntun yang mereka raih pada musim 2008-2009. Tentunya, ini merupakan pencapaian manis bagi Megawati Hangestri dan kawan-kawan.

Namun demikian, pelatih Ko Hee-jin mengaku belum puas dengan pencapaian ini. Ko menyoroti performa Red Sparks yang harus bersusah payah meraih kemenangan atas GS Caltex. Dia menegaskan, evaluasi besar harus dilakukan oleh Red Force -julukan Red Sparks.

“Para pemain di tim kami tidak tampil cukup baik sehingga bertanya-tanya apakah mereka adalah pemain yang tepat. Secara keseluruhan seperti itu,” kata Ko dilansir dari Sporki, Sabtu (11/1/2025).

"Selama latihan, ada banyak bagian di mana saya berkata, 'Ayo tidak bermain seperti ini.' Meskipun kemenangan adalah tugas yang baik bagi para pemain, kami perlu merenungkannya,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799/sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/43/3169723/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_yeosu_nonghyup_cup_pro_volleyball_competition_2025_di_vision-1ht6_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Yeosu·NongHyup Cup Pro Volleyball Competition 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166401/timnas_voli_putra_indonesia_u_21-u2EX_large.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia U-21 Tantang Thailand di Perebutan Peringkat 19 di Kejuaraan Dunia Voli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166398/megawati_hangestri-mhGe_large.jpg
Hasil Manisa BBSK vs Altinordu: Menang Telak, Megawati Hangestri Debut Manis!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement