Hasil Liga Voli Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Bantu Red Sparks Menang 3-2 atas GS Caltex

SEOUL – Daejeon JungKwanJang Red Sparks berhasil mengalahkan GS Caltex 3-2 pada lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Megawati Hangestri dan kawan-kawan melanjutkan tren positifnya di putaran ini.

Laga itu berlangsung di Jangchung Arena, Jumat (10/1/2025) pukul 17.00 WIB. Red Sparks harus berjuang keras untuk menang 3-2 (25-23, 25-27, 25-22, 20-25, dan 15-12).

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

GS Caltex dan Red Sparks menampilkan tempo dengan intensitas tinggi. Hal itu dikarenakan, kedua tim ingin dapat meraih hasil maksimal.

Sementara waktu, GS Caltex bisa unggul atas Red Sparks dengan skor 8-6. Skor Skor itu menandakan permainan kedua tim berjalan cukup ketat.

Megawati dan kolega pun tidak tinggal diam begitu saja. Sebab, mereka turut memberikan tekanan yang membuat kini skor kedua tim menjadi imbang 10-10.

Red Sparks terus berjuang keras dengan memberikan perlawanan ketat untuk GS Caltex. Terbukti, kini mereka dapat unggul 17-12.

GS Caltex pun harus kehilangan poin pada set pertama. Sebab, mereka dikalahkan Red Sparks dengan skor 25-23.

Pada set kedua, Red Sparks bermain cukup agresif untuk mengulang catatan apik pada set pertama. Terbukti, kini mereka masih unggul 13-8 atas tim tuan rumah.

GS Caltex masih tertekan pada set kedua. Pasalnya, mereka masih tertinggal dari tim lawan kini dengan kedudukan 21-17.