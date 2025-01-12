Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Red Bull Jeblok di Paruh Kedua F1 2024, sang Ayah Buka Peluang Max Verstappen Hengkang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |00:13 WIB
Red Bull Jeblok di Paruh Kedua F1 2024, sang Ayah Buka Peluang Max Verstappen Hengkang!
Max Verstappen disebut bisa hengkang dari Red Bull Racing (Foto: Instagram/@maxverstappen1)
JOS Verstappen, ayah dari Max Verstappen, membuka peluang anaknya hengkang dari Red Bull Racing. Menurutnya, tim tersebut punya pekerjaan rumah besar menyambut F1 2025.

Verstappen tampil luar biasa pada paruh pertama F1 2024 dengan merebut tujuh kemenangan dari 12 seri. Namun, pada paruh akhir, pria asal Belanda itu cuma mendapat dua kemenangan!

1. Sulit Dikendarai

Max Verstappen (Red Bull Racing) beraksi di Tes Pramusim F1 2024 (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Menurut Jos, anaknya itu harus bergelut dengan mobil yang sulit dikendarai. Ia meminta Red Bull untuk membangun kendaraan tempur yang jauh lebih baik pada F1 2025.

“Red Bull harus membangun mobil yang tak lagi sulit dikendarai. Jika Anda melihat paruh kedua musim 2024, Anda tidak bisa optimistis,” tukas Verstappen senior, dikutip dari Crash, Minggu (12/1/2025).

“Red Bull punya tugas besar jelang 2025,” sambung mantan pembalap F1 itu.

2. Peluang Hengkang

Parahnya, Jos mengatakan peluang Verstappen untuk hengkang dari Red Bull terbuka lebar. Sebab, putranya itu hanya menginginkan kemenangan.

 

Halaman:
1 2
