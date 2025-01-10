Komposisi Tim Cukup Matang, Kesatria Bengawan Solo Targetkan Tembus Final IBL 2025

JAKARTA – Kesatria Bengawan Solo (KBS) menargetkan tembus final Indonesian Basketball League 2025 (IBL 2025). Pelatih Efri Meldi mengatakan komposisi timnya sudah cukup matang untuk mengarungi musim ini.

1. Bangun Tim

Kesatria Bengawan Solo (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Efri mengatakan, manajemen telah membantunya membangun tim sedemikian rupa pada musim ini. Iameyakini beberapa pemain senior akan membantu KBS untuk mewujudkan target di IBL 2025.

"Dari manajemen juga membantu untuk tambah slot pemain itu yang benar-benar saya butuhkan, pertama (Abraham) Wenas, Komink (Ponsianus Nyoman Indrawan) kami butuh yang senioritas itu ada di Komink, ada Randy (Prasetya) juga isi untuk big man lokal,” kata Efri, Rabu 8 Januari 2025.

Selain para pemain senior itu, adanya tiga pemain asing pada musim ini juga menambah kekuatan Kesatria Bengawan Solo. Mereka adalah Dayon Griffin, Travin Marquell Thibodeaux, dan William Joseph Artino.

2. Nyetel

Menurut Efri, ketiga pemain tersebut sudah cukup nyetel dengan permainan KBS selama pertandingan pra-musim. Ia optimistis timnya mampu mencapai partai final, bahkan menjuarai IBL musim ini.