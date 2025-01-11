Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Honda Hentikan Pengembangan Motor saat Marc Marquez Cedera, Penyebab Keterpurukan?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |00:04 WIB
Honda Hentikan Pengembangan Motor saat Marc Marquez Cedera, Penyebab Keterpurukan?
Honda menghentikan pengembangan motor saat Marc Marquez cedera parah (Foto: HRC)
A
A
A

BOS LCR Honda, Lucio Cecchinello, mengungkap fakta Honda Racing Corporation (HRC) sengaja menghentikan pengembangan motor RC213V saat Marc Marquez cedera pada 2020. Hal itu kemudian berdampak besar.

Marquez diketahui cedera patah tulang humerus di lengan kanan pada Juli 2020. Ia lalu absen semusim penuh dan baru kembali pada pertengahan musim MotoGP 2021.

Marc Marquez. (instagram/marcmarquez93)

1. Dominasi

Sebelum cedera itu, Marquez dan Honda mendominasi di MotoGP. The Baby Alien bahkan selalu finis di dua besar pada MotoGP 2019 kecuali di GP AS.

Bahkan, hingga kini, Marquez menjadi satu-satunya penunggang motor Honda yang mampu memenangi balapan sejak 2018. Hal itu membuktikan pentingnya sosok pria asal Spanyol tersebut.

2. Hentikan Pengembangan

Saking pentingnya, HRC menghentikan pengembangan motor Honda RC213V saat Marquez cedera pada MotoGP 2020. Padahal, mereka memiliki sejumlah pembalap mumpuni tahun itu. Efek negatifnya kemudian terasa hingga MotoGP 2024.

Sebab, pengembangan motor jadi terhambat. Ditambah lagi, ternyata kuda besi itu hanya bisa ditaklukkan oleh Marquez seorang. Pembalap-pembalap lain kesulitan menjinakkan RC213V.

 

Halaman:
1 2
