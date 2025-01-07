3 Pembalap Rookie di MotoGP 2025, Nomor 1 Penggganti Marc Marquez

Somkiat Chantra merupakan salah satu rookie di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@somkiatchantra)

BERIKUT tiga pembalap rookie di MotoGP 2025. Salah satunya adalah pengganti Marc Marquez di Gresini Racing.

MotoGP 2025 kedatangan tiga pembalap baru. Dua di antaranya berasal dari Asia sementara satu lagi berpaspor Eropa.

Mereka bertiga sama-sama naik kelas usai tampil apik di Moto2 2024. Tentu kehadiran ketiganya akan jadi angin segar buat persaingan balap motor paling bergengsi tersebut.

Siapa saja tiga pembalap rookie di MotoGP 2025 itu? Simak ulasannya berikut ini.

3 Pembalap Rookie di MotoGP 2025

3. Somkiat Chantra

Pembalap satu ini dipromosikan oleh Honda Racing Corporation (HRC) ke MotoGP pada 2025. Chantra menggantikan Takaaki Nakagami yang kontraknya habis di tim LCR Idemitsu Honda (LCR Honda).

Pria asal Thailand ini merupakan pembalap didikan Honda sejak tampil di Idemitsu Asia Talent Cup (IATC). Wajar jika akhirnya Chantra mendapat kesempatan tampil di MotoGP.

2. Ai Ogura

Sedianya, Honda ingin mempromosikan pembalap satu ini ke MotoGP pada 2024. Namun, Ogura memilih berpisah dan bergabung ke tim lain.

Keputusan pembalap asal Jepang ini berbuah manis. Ogura sukses menjadi juara dunia Moto2 2024 dan direkrut oleh tim Trackhouse Racing MotoGP Team tahun ini.