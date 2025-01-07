Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap Rookie di MotoGP 2025, Nomor 1 Penggganti Marc Marquez

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |07:37 WIB
3 Pembalap Rookie di MotoGP 2025, Nomor 1 Penggganti Marc Marquez
Somkiat Chantra merupakan salah satu rookie di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@somkiatchantra)
A
A
A

BERIKUT tiga pembalap rookie di MotoGP 2025. Salah satunya adalah pengganti Marc Marquez di Gresini Racing.

MotoGP 2025 kedatangan tiga pembalap baru. Dua di antaranya berasal dari Asia sementara satu lagi berpaspor Eropa.

Ducati mendominasi balapan MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)

Mereka bertiga sama-sama naik kelas usai tampil apik di Moto2 2024. Tentu kehadiran ketiganya akan jadi angin segar buat persaingan balap motor paling bergengsi tersebut.

Siapa saja tiga pembalap rookie di MotoGP 2025 itu? Simak ulasannya berikut ini.

3 Pembalap Rookie di MotoGP 2025

3. Somkiat Chantra

Somkiat Chantra

Pembalap satu ini dipromosikan oleh Honda Racing Corporation (HRC) ke MotoGP pada 2025. Chantra menggantikan Takaaki Nakagami yang kontraknya habis di tim LCR Idemitsu Honda (LCR Honda).

Pria asal Thailand ini merupakan pembalap didikan Honda sejak tampil di Idemitsu Asia Talent Cup (IATC). Wajar jika akhirnya Chantra mendapat kesempatan tampil di MotoGP.

2. Ai Ogura

Ai Ogura. MotoGP

Sedianya, Honda ingin mempromosikan pembalap satu ini ke MotoGP pada 2024. Namun, Ogura memilih berpisah dan bergabung ke tim lain.

Keputusan pembalap asal Jepang ini berbuah manis. Ogura sukses menjadi juara dunia Moto2 2024 dan direkrut oleh tim Trackhouse Racing MotoGP Team tahun ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176297/marco_bezzecchi_antusias_menatap_motogp_australia_2025-qsy4_large.jpg
Bebas dari Cedera, Marco Bezzecchi Antusias Tatap MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176284/jorge_lorenzo_bicara_blak_blakan_soal_kontrak_pembalap_termasuk_seni_dalam_bernegosiasi-FRbs_large.jpg
Jorge Lorenzo Blak-blakan soal Kontrak Pembalap di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176271/berikut_tiga_pembalap_yang_dipastikan_absen_di_motogp_australia_dan_malaysia_2025-L67W_large.jpg
3 Pembalap yang Dipastikan Absen di MotoGP Australia dan Malaysia 2025, Nomor 1 Gara-Gara Sirkuit Mandalika!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176259/stefan_bradl_menyebut_honda_tidak_lagi_menganakemaskan_satu_pembalap-aUxR_large.jpg
Stefan Bradl Sebut Honda Tak Lagi Bergantung Masukan 1 Pembalap, Sindir Marc Marquez?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176226/luca_marini-pcIV_large.jpg
Optimistis Tatap MotoGP 2026, Luca Marini Sesumbar Honda Bakal Bangkit dan Siap Targetkan Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176207/marc_marquez-AhFp_large.jpg
Rumor Panas: Marc Marquez Diprediksi Kembali ke Honda pada MotoGP 2027
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement