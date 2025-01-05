Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Pilu Aji Soeganda, si Manusia Terkuat di Indonesia yang Otot Tangannya Putus Gara-Gara Ban

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |08:25 WIB
Kisah Pilu Aji Soeganda, si Manusia Terkuat di Indonesia yang Otot Tangannya Putus Gara-Gara Ban
Aji Soeganda pernah mengalami nasib malang gara-gara ototnya putus (Foto: Instagram/@aji_soeganda)
A
A
A

KISAH pilu Aji Soeganda, orang terkuat di Indonesia yang otot tangannya putus gara-gara ban, menarik untuk diulas. Sebab, ia malah tidak kapok!

Aji merupakan seorang atlet strongman. Itu merupakan sebuah kompetisi yang berpusat kepada adu kekuatan yang menguji ketahanan fisik hingga tingkat yang tak bisa ditemukan.

Aji Soeganda

1. Penggiat

Nah, Aji merupakan salah satu penggiat strongman di Indonesia yang memiliki bobot hingga lebih dari 150 kilogram. Ia diketahui telah menekuni dunia tersebut sejak 2017 dan aktif berkompetisi.

Pada suatu waktu, ia pernah menjadi bintang tamu di podcast Close The Door milik Deddy Corbuzier. Aji lantas membeberkan kisah pilu yang menimpanya.

2. Ban Crane

Momen itu terjadi pada kejuaraan strongman tingkat Asia Tenggara digelar di Cinere, Jawa Barat. Ia mengalami kecelakaan dalam kompetisi karena sebuah ban crane.

Ya, Aji mendapat tantangan untuk membalik ban crane atau alat berat setinggi orang dewasa. Menurut penuturannya, karet hitam tersebut memiliki bobot sekira 500 kg.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
