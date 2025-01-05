Jadwal dan Link Live Streaming ATP Tour 250 Auckland 2025 di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA – ATP Tour 250 Auckland 2025 kembali hadir, menjadi turnamen pemanasan sebelum Australian Open. Ajang ini akan menyuguhkan pertandingan dari pemain top dunia yang bersaing memperebutkan gelar di lapangan keras Selandia Baru. Saksikan streaming ATP Tour 250 Auckland di beIN Sport di Vision+ dengan klik di sini.

Turnamen ATP 250 Auckland selalu menjadi arena kompetitif yang menarik perhatian para pemain unggulan. Pemain yang tampil di Auckland seringkali memanfaatkan turnamen ini untuk mengukur kesiapan menjelang Grand Slam. Pemain top dengan servis kuat dan kemampuan bertahan di lapangan keras diprediksi akan mendominasi pertandingan untuk memperebutkan total hadiah $680,000.

Pemain muda berbakat juga diharapkan mencuri perhatian, untuk menjadi unggulan yang melaju hingga babak akhir. Simak jadwalnya berikut ini:

Day 1

Senin, 6 Januari 2025

05:30 - 11:30 WIB: Match 1-3

12:30 - 14:30 WIB: Match 4

Day 2

Selasa, 7 Januari 2025

05:30 - 11:30 WIB: Match 1-3

12:30 - 14:30 WIB: Match 4

Day 3

06:30 - 12:30 WIB: Match 1-3

12:30 - 14:30 WIB: Match 4

Quarterfinals

Kamis, 9 Januari 2025

05:30 - 11:30 WIB: QF 1-3

12:30 - 14:30 WIB: QF 4

Semifinals

Jumat, 10 Januari 2025

07:00 - 11:00 WIB: SF 1-2

Final

Sabtu, 11 Januari 2025

08:00 - 10:00 WIB

Channel: Semua pertandingan akan disiarkan langsung di beIN Sports 2.