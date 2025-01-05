JAKARTA – ATP Tour 250 Auckland 2025 kembali hadir, menjadi turnamen pemanasan sebelum Australian Open. Ajang ini akan menyuguhkan pertandingan dari pemain top dunia yang bersaing memperebutkan gelar di lapangan keras Selandia Baru. Saksikan streaming ATP Tour 250 Auckland di beIN Sport di Vision+ dengan klik di sini.
Turnamen ATP 250 Auckland selalu menjadi arena kompetitif yang menarik perhatian para pemain unggulan. Pemain yang tampil di Auckland seringkali memanfaatkan turnamen ini untuk mengukur kesiapan menjelang Grand Slam. Pemain top dengan servis kuat dan kemampuan bertahan di lapangan keras diprediksi akan mendominasi pertandingan untuk memperebutkan total hadiah $680,000.
Pemain muda berbakat juga diharapkan mencuri perhatian, untuk menjadi unggulan yang melaju hingga babak akhir. Simak jadwalnya berikut ini:
Day 1
Senin, 6 Januari 2025
05:30 - 11:30 WIB: Match 1-3
12:30 - 14:30 WIB: Match 4
Day 2
Selasa, 7 Januari 2025
05:30 - 11:30 WIB: Match 1-3
12:30 - 14:30 WIB: Match 4
Day 3
06:30 - 12:30 WIB: Match 1-3
12:30 - 14:30 WIB: Match 4
Quarterfinals
Kamis, 9 Januari 2025
05:30 - 11:30 WIB: QF 1-3
12:30 - 14:30 WIB: QF 4
Semifinals
Jumat, 10 Januari 2025
07:00 - 11:00 WIB: SF 1-2
Final
Sabtu, 11 Januari 2025
08:00 - 10:00 WIB
Channel: Semua pertandingan akan disiarkan langsung di beIN Sports 2.