HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi Umumkan Daftar Peserta Event Tahunan 100 Km of Champions, Ada Pedro Acosta!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |06:45 WIB
Valentino Rossi Umumkan Daftar Peserta Event Tahunan 100 Km of Champions, Ada Pedro Acosta!
Valentino Rossi dan anak didiknya beraksi pada 100 Km of Champions (Foto: Instagram/@vr46ridersacademyofficial)
A
A
A

VALENTINO Rossi mengungkap daftar peserta event tahunan 100 Km of Champions. Sejumlah nama pembalap MotoGP 2025 ada di sana, termasuk Pedro Acosta!

Ajang tersebut biasa digelar Rossi setiap tahun di trek miliknya yang diberi nama The Ranch di Tavullia, Italia. Selain para pembalap jebolan VR46 Riders Academy, beberapa nama besar kerap diajak.

Valentino Rossi beraksi di 100 Km of Champions atau La 100 Km del Campioni (Foto: Instagram/@vr46ridersacademyofficial)
Valentino Rossi beraksi di 100 Km of Champions atau La 100 Km del Campioni (Foto: Instagram/@vr46ridersacademyofficial)

1. MotoGP 2025

Pada tahun ini, Rossi mengajak beberapa pembalap dari grid MotoGP 2025. Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, dan Luca Marini, bisa dibilang sebagai peserta tetap karena dari akademi.

Sementara, sejauh ini ada empat pembalap yang mendapat kehormatan diundang ke The Ranch. Mereka adalah Enea Bastianini, Augusto Fernandez, Miguel Oliveira, dan Pedro Acosta.

2. Ajang Lain

Tentu saja, bukan hanya pembalap-pembalap MotoGP yang diundang Rossi ke ajang tersebut. Beberapa pembalap dari kategori lain seperti Isle of Man TT dan kelas Moto2 serta Moto3 juga ikut serta.

Dua pembalap dari World Superbike (WSBK) akan ambil bagian dalam ajang ini. Mereka adalah Nicolo Bulega dan Dominique Aegerter.

 

