Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Lengkap Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani Menang Comeback 3-1 atas Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta Electric PLN Sikat Yogya Falcons!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |21:56 WIB
Hasil Lengkap Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani Menang Comeback 3-1 atas Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta Electric PLN Sikat Yogya Falcons!
Jakarta Lavani kala berlaga. (Foto: Instagram/@lavani.forever)
A
A
A

HASIL lengkap Proliga 2025 hari ini akan diulas dalam artikel ini. Jakarta Lavani dan Jakarta Electric PLN kompak membuka perjalanan di Proliga 2025 dengan manis.

Ya, dua laga pembuka Proliga 2025 telah rampung digelar. Laga ini berlangsung di GOR Jatidiri, Semarang, Jumat (3/1/2025).

1. Jakarta Lavani Livin Transmedia Berjaya

Tim putra Jakarta Lavani Livin Transmedia dan tim putri Jakarta Electric PLN kompak meraih kemenangan di laga perdananya. Jakarta Bhayangkara Presisi tampil agresif di set pertama.

Serangan yang dilancarkan Farhan Halim cs membuat para pemain Jakarta Lavani kerepotan. Alhasil, mereka sukses menutup set pertama dengan kemenangan 25-18.

Setelah itu, Jakarta Lavani berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah mengunci kemenangan di set kedua dengan skor 25-14. Kemudian di set ketiga, tim yang mengoleksi dua gelar juara itu tetap menampilkan performa terbaiknya.

Gempuran demi gempuran terus mereka lancarkan sehingga berhasil merebut kemenangan di set ketiga dengan skor 25-19. Jakarta Bhayangkara Presisi mencoba untuk menyamakan kedudukan di set keempat.

Pertarungan sengit pun sempat terjadi. Kedua tim saling kejar-kejaran angka. Namun pada akhirnya, Jakarta Lavani sukses mengunci kemenangan di set keempat dengan skor 25-23 yang sekaligus membuat mereka menang comeback dengan skor akhir 3-1.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138472/jakarta_bhayangkara_presisi-uqFt_large.jpg
Ini Kunci Sukses Bhayangkara Presisi Kalahkan Jakarta LavAni di Grand Final Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/43/3138276/surabaya_samator_rebut_peringkat_tiga_proliga_2025-kzEa_large.jpg
Kalahkan Palembang BSB, Surabaya Samator Amankan Peringkat Tiga Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138272/jakarta_bhayangkara_presisi-Qnax_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025: Kejutkan Jakarta Lavani, Bhayangkara Presisi Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138108/jakarta_lavani-4yAV_large.jpg
Jadwal Grand Final Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani vs Jakarta Bhayangkara Presisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138094/jakarta_pertamina_enduro-NjEy_large.jpg
Daftar Penghargaan Proliga 2025 Putri: Junaida Santi Pemain Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/43/3138072/jakarta_pertamina_enduro_juara_proliga_2025_di_kategori_putri-JhNL_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025 Putri: Jakarta Pertamina Enduro Juara Usai Kalahkan Popsivo Polwan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement