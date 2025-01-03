Hasil Lengkap Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani Menang Comeback 3-1 atas Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta Electric PLN Sikat Yogya Falcons!

HASIL lengkap Proliga 2025 hari ini akan diulas dalam artikel ini. Jakarta Lavani dan Jakarta Electric PLN kompak membuka perjalanan di Proliga 2025 dengan manis.

Ya, dua laga pembuka Proliga 2025 telah rampung digelar. Laga ini berlangsung di GOR Jatidiri, Semarang, Jumat (3/1/2025).

1. Jakarta Lavani Livin Transmedia Berjaya

Tim putra Jakarta Lavani Livin Transmedia dan tim putri Jakarta Electric PLN kompak meraih kemenangan di laga perdananya. Jakarta Bhayangkara Presisi tampil agresif di set pertama.

Serangan yang dilancarkan Farhan Halim cs membuat para pemain Jakarta Lavani kerepotan. Alhasil, mereka sukses menutup set pertama dengan kemenangan 25-18.

Setelah itu, Jakarta Lavani berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah mengunci kemenangan di set kedua dengan skor 25-14. Kemudian di set ketiga, tim yang mengoleksi dua gelar juara itu tetap menampilkan performa terbaiknya.

Gempuran demi gempuran terus mereka lancarkan sehingga berhasil merebut kemenangan di set ketiga dengan skor 25-19. Jakarta Bhayangkara Presisi mencoba untuk menyamakan kedudukan di set keempat.

Pertarungan sengit pun sempat terjadi. Kedua tim saling kejar-kejaran angka. Namun pada akhirnya, Jakarta Lavani sukses mengunci kemenangan di set keempat dengan skor 25-23 yang sekaligus membuat mereka menang comeback dengan skor akhir 3-1.