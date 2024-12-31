Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Berbekal Pemain dan Pelatih Baru, Jakarta Pertamina Enduro Siap Panaskan Proliga 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |02:19 WIB
Berbekal Pemain dan Pelatih Baru, Jakarta Pertamina Enduro Siap Panaskan Proliga 2025
Jakarta Pertamina Enduro siap panaskan Proliga 2025 (Foto: Instagram/@jpevolley)
JAKARTA – Jakarta Pertamina Enduro berbenah menyambut Proliga 2025. Tim bola voli putri itu mendatangkan pemain-pemain anyar plus pelatih baru!

Chief de Mission Jakarta Pertamina Enduro (JPE), Werry Prayogi, menyatakan timnya siap bersaing di Proliga 2025. Mereka kini diperkuat 17 pemain dengan komposisi 15 lokal dan dua asing.

Jakarta Pertamina Fastron

1. Tulang Punggung

Pemain lokal JPE berasal dari berbagai klub seperti TNI AL, Bravo Jakarta, dan Bank Jatim. Di antara nama-nama besar diklaim akan menjadi tulang punggung tim seperti Tisya Amallya Putri, Eris Septia Wulandari, dan Junaida Santi. 

Selain itu, ada dua pemain asing yang baru didatangkan pada musim ini. Mereka adalah Erica Staunton dari Amerika Serikat dan Elena Samoilenko dari Russia. Pengalaman keduanya diharapkan bisa menjadi modal bagus bagi JPE di Proliga 2025.

Tak hanya pemain asing, musim ini, JPE juga menghadirkan pelatih asing Bulent Karslioglu. Pria asal Turki itu dikenal berpengalaman menangani tim nasional Azerbaijan dan klub-klub profesional di Eropa dan negara asalnya.

Sebelumnya, Karslioglu sempat menukangi SK Tirana (Albania), Partizani (Albania), Joker Swiecie ( Polandia), dan PTT Spor (Turki). Dengan metode pelatihan yang disiplin, ia diharapkan membawa warna baru ke tim.

Werry optimistis dengan peluang timnya di Proliga 2025. Ia mengatakan, JPE membawa semangat baru untuk mencetak prestasi pada musim ini. 

 

