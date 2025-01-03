Proliga 2025 Dibuka di Semarang Hari Ini, PBVSI Pastikan Persaingan Antar Tim Merata

PROLIGA 2025 dibuka di Semarang pada hari ini, Jumat (3/1/2025). Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) pun memastikan persaingan antar tim akan merata.

Ya, Kota Semarang akan menjadi kota pembuka kompetisi bola voli Proliga 2025. Kompetisi bola voli profesional di Indonesia yang diselenggarakan PBVSI ini akan digelar di GOR Jatidiri Semarang.

1. Proliga 2025 Siap Digelar

Kompetisi Proliga 2025 akan mulai berlangsung pada 3 Januari hingga 11 Mei 2025. Lima tim putra dan tujuh tim putri akan berpartisipasi memperebutkan gelar juara Proliga 2025.

Ketua Umum Pengurus Pusat PBVSI (PP PBVSI), Imam Sudjarwo, mengatakan bahwa atmosfer yang ditunjukkan publik Semarang sangatlah besar untuk Proliga 2025. Ini menjadi salah satu alasan menapa kota tersebut menjadi kota pembuka di musim ini.

“Animo penonton Semarang luar biasa. Kami pun senang kembali lagi ke sini. Apalagi, Semarang punya GOR Jatidiri yang besar. Penontonnya juga banyak. Silakan melihat jago-jago voli nasional dan juga internasional,” kata Imam dalam keterangan PBVSI, dikutip Jumat (3/1/2025).

Yang istimewa lagi, Semarang akan dua kali menjadi tuan rumah. Selain pertandingan pembuka, Semarang juga menjadi tempat digelarnya babak final four pada 24-27 April 2025. Menurut Imam, Proliga 2025 selalu menyajikan pertarungan ketat dan penuh gengsi.

"Penyelenggaraan PLN Mobile Proliga 2025 ini tidak akan kalah bergengsi dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada sebaran pemain yang merata di klub-klub peserta, baik itu pemain lokal maupun pemain asing. Persaingan akan tetap ketat," tutur Imam.