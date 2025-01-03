Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Proliga 2025 Dibuka di Semarang Hari Ini, PBVSI Pastikan Persaingan Antar Tim Merata

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |01:05 WIB
Proliga 2025 Dibuka di Semarang Hari Ini, PBVSI Pastikan Persaingan Antar Tim Merata
Pertandingan di Proliga. (Foto: Instagram/@lavani.forever)
A
A
A

PROLIGA 2025 dibuka di Semarang pada hari ini, Jumat (3/1/2025). Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) pun memastikan persaingan antar tim akan merata.

Ya, Kota Semarang akan menjadi kota pembuka kompetisi bola voli Proliga 2025. Kompetisi bola voli profesional di Indonesia yang diselenggarakan PBVSI ini akan digelar di GOR Jatidiri Semarang.

Jakarta LavAni. Media Proliga

1. Proliga 2025 Siap Digelar

Kompetisi Proliga 2025 akan mulai berlangsung pada 3 Januari hingga 11 Mei 2025. Lima tim putra dan tujuh tim putri akan berpartisipasi memperebutkan gelar juara Proliga 2025.

Ketua Umum Pengurus Pusat PBVSI (PP PBVSI), Imam Sudjarwo, mengatakan bahwa atmosfer yang ditunjukkan publik Semarang sangatlah besar untuk Proliga 2025. Ini menjadi salah satu alasan menapa kota tersebut menjadi kota pembuka di musim ini.

“Animo penonton Semarang luar biasa. Kami pun senang kembali lagi ke sini. Apalagi, Semarang punya GOR Jatidiri yang besar. Penontonnya juga banyak. Silakan melihat jago-jago voli nasional dan juga internasional,” kata Imam dalam keterangan PBVSI, dikutip Jumat (3/1/2025).

Yang istimewa lagi, Semarang akan dua kali menjadi tuan rumah. Selain pertandingan pembuka, Semarang juga menjadi tempat digelarnya babak final four pada 24-27 April 2025. Menurut Imam, Proliga 2025 selalu menyajikan pertarungan ketat dan penuh gengsi.

"Penyelenggaraan PLN Mobile Proliga 2025 ini tidak akan kalah bergengsi dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada sebaran pemain yang merata di klub-klub peserta, baik itu pemain lokal maupun pemain asing. Persaingan akan tetap ketat," tutur Imam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138472/jakarta_bhayangkara_presisi-uqFt_large.jpg
Ini Kunci Sukses Bhayangkara Presisi Kalahkan Jakarta LavAni di Grand Final Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/43/3138276/surabaya_samator_rebut_peringkat_tiga_proliga_2025-kzEa_large.jpg
Kalahkan Palembang BSB, Surabaya Samator Amankan Peringkat Tiga Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138272/jakarta_bhayangkara_presisi-Qnax_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025: Kejutkan Jakarta Lavani, Bhayangkara Presisi Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138108/jakarta_lavani-4yAV_large.jpg
Jadwal Grand Final Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani vs Jakarta Bhayangkara Presisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138094/jakarta_pertamina_enduro-NjEy_large.jpg
Daftar Penghargaan Proliga 2025 Putri: Junaida Santi Pemain Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/43/3138072/jakarta_pertamina_enduro_juara_proliga_2025_di_kategori_putri-JhNL_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025 Putri: Jakarta Pertamina Enduro Juara Usai Kalahkan Popsivo Polwan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement