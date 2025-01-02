Jadwal Proliga 2025 Akhir Pekan Ini: Sabina Altynbekova Debut Lawan Jakarta Electric PLN

JADWAL Proliga 2025 akhir pekan ini menarik untuk diketahui, sebab ada delapan pertandingan seru yang hadir di laga pembuka putaran pertama dari turnamen voli Tanah Air tersebut. Salah satu yang paling dinanti tentu laga Jakarta Electric PLN vs Yogya Falcons karena itu menjadi debut pevoli Kazakhstan, Sabina Altynbekova di Proliga.

Ya, Proliga 2025 akhirnya akan segera bergulir mulai akhir pekan ini. Sebanyak 5 tim putra dan 7 tim putri akan bersaing menjadi yang terbaik di turnamen voli Tanah Air itu mulai 3 Januari hingga 11 Mei 2025 mendatang.

Putaran pertama akan berlangsung pertama kali di GOR Jatidiri, Semarang. Pada partai pembukanya akan ada laga Jakarta Electric PLN melawan tim debutan, Yogya Falcons.

Ya, tak hanya Sabina saja, tetapi klub yang dibela pevoli Kazakhstan itu juga baru pertama kali bermain di Proliga 2025. Debut Yogya Falcon pun akan langsung menghadapi runner-up Proliga musim lalu.

Sabina Altynbekova. ig/altynbekova_20

Setelah laga Jakarta Electric PLN vs Yogya Falcons, giliran tim putra yang bertarung. Untuk tim putra, partai pembukanya ada Jakarta LavAni vs Jakarta Bhayangkara Presisi.

Kedua tim itu merupakan finalis musim lalu. Keduanya bersaing ketat dalam perebutan Proliga 2024 yang akhirnya dimenangkan oleh Jakarta Bhayangkara Presisi.