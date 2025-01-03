Malaysia Open 2025: Nova Widianto Enggan Bebani Ganda Campuran Nomor 1 Tuan Rumah

NOVA Widianto enggan memberi target tertentu kepada Chen Tang Jie/Toh Ee Wei jelang Malaysia Open 2025. Ia hanya berharap ganda campuran nomor 1 Malaysia itu memberikan penampilan terbaik di depan publiknya.

1. Bergulir Pekan Depan

Malaysia Open akan bergulir pada 7-12 Januari 2025 di Axiata Arena. Turnamen berlevel Super 1000 ini sekaligus menjadi turnamen pembuka BWF World Tour 2025.

Berstatus sebagai tuan rumah, Malaysia menurunkan wakil-wakil terbaiknya. Salah satunya adalah Tang Jie/Ee Wei yang merupakan ganda campuran nomor lima dunia.

Finalis BWF World Tour Finals 2024 itu juga sekaligus menyandang status sebagai ganda campuran nomor satu bagi Negeri Jiran. Chen/Toh tentunya akan diandalkan untuk bisa merebut gelar juara.

2. Tak Mudah

Meski begitu, Nova sadar betul hal itu bukan perkara mudah. Eks pelatih PBSI Cipayung itu hanya ingin anak didiknya tampil baik di setiap pertandingan.

“Bermain di kandang sendiri tidaklah mudah, dan sebagai pelatih, saya hanya berharap mereka bisa memberikan yang terbaik,” tutur Nova, dikutip dari Berita Harian, Jumat (3/1/2025).