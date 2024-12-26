Akui BAM Beruntung Miliki Nova Widianto, Ganda Campuran Nomor Satu Malaysia: Dia Sosok Luar Biasa

Pelatih Indonesia, Nova Widianto telah bersama BAM untuk latih ganda campuran Malaysia. (Foto; PBSI)

KUALA LUMPUR - Pasangan ganda campuran nomor satu Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei, senang Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) memilliki sosok Nova Widianto sebagai pelatih. Sebab menurut Chen/Toh, Nova Widianto adalah sosok yang luar biasa karena mampu membantu sektor ganda campuran Malaysia berkembang ke arah lebih baik.

Nova merapat ke BAM untuk melatih sektor ganda campuran pada Desember 2022 lalu. Kehadiran eks pelatih Pelatnas PBSI Cipayung ini langsung memberikan dampak positif untuk dunia tepok bulu Negeri Jiran, khususnya sektor ganda campuran.

1. Duet Tang Jie/Ee Wei Meningkat Berkat Kehadiran Nova Widianto

Salah satu contoh nyatanya adalah duet Tang Jie/Ee Wei yang kini duduk di ranking enam dunia. Meski banyak lika-liku, mereka berhasil melaju hingga babak perempat final Olimpiade Paris 2024 dan melesat ke partai final BWF World Tour Finals 2024.

Ee Wei menyampaikan bahwa pencapaian manisnya bersama Tang Jie di tahun ini tak luput dari peran Nova. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku sangat beruntung bisa dilatih oleh eks tandem Liliyana Natsir itu.

Nova Widianto PBSI

“Dia (Nova) sangat profesional dan orang yang baik. Kami beruntung memiliki pelatih seperti dia," kata Ee Wei, dikutip dari New Straits Times, Kamis (26/12/2024).

2. Nova Widianto Dianggap Adil dan Mampu Ciptakan Banyak Pasangan Hebat

Sosok Nova, kata Ee Wei, tidak menganakemaskan anak didiknya. Pelatih berusia 47 tahun itu diyakini akan terus membawa performa sektor ganda campuran Malaysia semakin melesat.