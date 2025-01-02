Nova Widianto Mengeluh Performa Anak Asuhnya Belum Konsisten Jelang Malaysia Open 2025

KUALA LUMPUR – Nova Widianto harap-harap cemas menanti Malaysia Open 2025. Sebab, anak asuhnya Chen Tang Jie/Toh Ee Wei belum konsisten. Padahal, turnamen tinggal menghitung hari.

Chen/Toh merupakan ganda campuran nomor satu Malaysia. Mereka saat ini duduk di peringkat lima dunia, tepat diatas kompatriotnya, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie.

Hal itu tak luput dari pencapaian sepanjang 2024. Meski penuh lika-liku, Chen/Toh berhasil melaju hingga babak perempatfinal Olimpiade Paris 2024 dan melesat ke partai final BWF World Tour Finals 2024.

Kendati demikian, Nova menilai performa Chen/Toh masih belum konsisten. Hanya saja, eks pelatih Pelatnas PBSI Cipayung itu terus mengingatkan anak didiknya untuk bisa tampil konsisten di setiap laganya.

“Penampilan mereka di lapangan masih belum konsisten. Kadang-kadang mereka menunjukkan permainan luar biasa, tetapi ada saatnya mereka bermain di bawah kemampuan sebenarnya,” kata Nova, dilansir dari Berita Harian, Kamis (2/1/2025).

“Saya sering mengatakan kepada kalian bisa kalah dari siapa saja, tetapi pada saat yang sama, kalian juga bisa menang melawan siapa saja. Situasi ini cukup merugikan karena mereka tidak selalu memanfaatkan peluang dengan baik,” sambung mantan pemain ganda campuran itu.