Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Nova Widianto Mengeluh Performa Anak Asuhnya Belum Konsisten Jelang Malaysia Open 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |02:29 WIB
Nova Widianto Mengeluh Performa Anak Asuhnya Belum Konsisten Jelang Malaysia Open 2025
Nova Widianto mengeluh performa anak asuhnya (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Nova Widianto harap-harap cemas menanti Malaysia Open 2025. Sebab, anak asuhnya Chen Tang Jie/Toh Ee Wei belum konsisten. Padahal, turnamen tinggal menghitung hari.

Chen/Toh merupakan ganda campuran nomor satu Malaysia. Mereka saat ini duduk di peringkat lima dunia, tepat diatas kompatriotnya, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie.

Chen Tang Jie/Toh Ee Wei

1. Apik

Hal itu tak luput dari pencapaian sepanjang 2024. Meski penuh lika-liku, Chen/Toh berhasil melaju hingga babak perempatfinal Olimpiade Paris 2024 dan melesat ke partai final BWF World Tour Finals 2024.

Kendati demikian, Nova menilai performa Chen/Toh masih belum konsisten. Hanya saja, eks pelatih Pelatnas PBSI Cipayung itu terus mengingatkan anak didiknya untuk bisa tampil konsisten di setiap laganya.

“Penampilan mereka di lapangan masih belum konsisten. Kadang-kadang mereka menunjukkan permainan luar biasa, tetapi ada saatnya mereka bermain di bawah kemampuan sebenarnya,” kata Nova, dilansir dari Berita Harian, Kamis (2/1/2025).

“Saya sering mengatakan kepada kalian bisa kalah dari siapa saja, tetapi pada saat yang sama, kalian juga bisa menang melawan siapa saja. Situasi ini cukup merugikan karena mereka tidak selalu memanfaatkan peluang dengan baik,” sambung mantan pemain ganda campuran itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/40/3104252/fajar_alfian_dan_muhammad_rian_ardianto-rq0S_large.jpg
Nihil Gelar di Malaysia Open 2025, PBSI Jadikan All England dan Indonesia Masters Target Utama di Awal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/40/3103752/tunggal_putri_korea_selatan_an_se_young-wv1O_large.JPG
Hasil Lengkap Final Malaysia Open 2025: Borong 2 Gelar, Korea Selatan Jadi Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/40/3103549/putri_kw-SkhW_large.jpg
Pelatih Puas dengan Performa Putri KW di Malaysia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/40/3103426/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-u9Q3_large.jpg
Usai Tersingkir dari Malaysia Open 2025, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Langsung Alihkan Fokus ke Indonesia Masters 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/40/3103344/putri_kw-DNEL_large.jpg
Tersingkir di Perempatfinal Malaysia Open 2025, Putri KW Berusaha Petik Hal Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/40/3103376/lanny_tria_mayasari_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-hJ0C_large.jpg
Lanny/Fadia Alihkan Fokus ke Indonesia Masters 2025 Usai Gagal di Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement