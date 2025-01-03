Manajer Ducati Yakin Honda Butuh Waktu Lama untuk Bangkit di MotoGP

MANAJER Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, yakin Honda Racing Corporation (HRC) butuh waktu yang mungkin lama untuk bangkit lagi di MotoGP. Tugas tidak mudah akan diemban Romano Albesiano.

Honda masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada beberapa musim ke belakang. Tim pabrikan asal Jepang itu justru terus mengalami penurunan terlebih sejak ditinggal Marc Marquez.

Aleix Espargaro direkrut jadi test rider Honda Racing Corporation (Foto: X/@AleixEspargaro)

1. Upaya Keras

Walau begitu, Honda berupaya keras untuk bangkit dengan mendatangkan dua personel Aprilia Racing. Aleix Espargaro diangkut sebagai pembalap penguji sementara Albesiano dibajak untuk menjadi direktur teknik.

Keduanya diharapkan bisa membuat Honda kembali bersaing di papan atas. Kerja keras Espargaro dan Albesiano sudah terlihat di tim pabrikan asal Italia tersebut.

2. Tidak Dalam Waktu Dekat

Namun demikian, Dall’Igna mengatakan upaya Honda untuk bangkit tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Menurutnya, pabrikan berlogo sayap itu membutuhkan waktu yang lama untuk kembali bersaing.

“Romano mempunyai tantangan besar di depannya. Secara ekonomi Anda akan memiliki lebih banyak sumber daya, namun Anda juga harus menghadapi mentalitas dan filosofi kerja yang sangat berbeda,” kata Dall’Igna dilansir dari Corsedimoto, Jumat (3/1/2025).