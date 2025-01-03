Kutukan Valentino Rossi Tak Berlaku Lagi, Marc Marquez Juara MotoGP 2025?

KUTUKAN Valentino Rossi tak berlaku lagi, Marc Marquez juara MotoGP 2025? Setelah mengalami cedera panjang dan absen di MotoGP 2020, Marc Marquez melempar sindiran kepada sang rival, Valentino Rossi pada 2021.

Ia menyindir Valentino Rossi yang masih saja balapan meski sering finis di luar posisi 10 besar. Marc Marquez mengatakan jika menjadi Valentino Rossi, dirinya mungkin akan pensiun karena merasa tak lagi kompetitif.

1. Sindir Valentino Rossi

“Ketika generasi baru tiba (Marc Marquez akan pensiun). Saya masih merasa kompetitif, tetapi akan ada hari dan waktu untuk menerima bahwa generasi baru telah tiba, lebih baik dari Anda,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari The Race medio April 2021.

(Marc Marquez sempat sindir Valentino Rossi pada 2021)

“Ketika saya tak merasa lagi mampu memenangkan balapan, bagi saya lebih baik di rumah saja. Karena saya di sini bertarung untuk mereka semua,” lanjut Marc Marquez.

Setelah sindiran di atas, The Doctor -julukan Valentino Rossi- akhirnya memutuskan pensiun di akhir MotoGP 2021. Valentino Rossi mengakhiri klasemen MotoGP 2021 di posisi 18 dengan 44 angka.

Bagaimana dengan Marc Marquez? setelah sindiran di atas, ia kerap mengalami kecelakaan mengerikan. Ia sempat absen di tiga balapan beruntun pada MotoGP 2021, tepatnya di MotoGP Prancis, Italia dan Catalunya.

Alhasil, performa The Baby Alien langsung menurun drastis. Setelah finis ketujuh di MotoGP 2021, Marc Marquez menyelesaikan musim di posisi 13 pada 2022 dan 14 (2023). Akibat hasil buruk di atas, Marc Marquez tak kunjung menyamakan gelar juara kelas premier milik Valentino Rossi.