HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Siap Berjuang Rebut Gelar Juara MotoGP Bersama Ducati: Mungkin Jadi Kesempatan Terakhir

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |00:05 WIB
Marc Marquez Siap Berjuang Rebut Gelar Juara MotoGP Bersama Ducati: Mungkin Jadi Kesempatan Terakhir
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez bicara soal peluang rebut gelar juara MotoGP kala membela tim pabrikan Ducati 2 musim ke depan. Pastikan siap berjuang rebut gelar juara pada musim depan, Marquez mengatakan bahwa MotoGP 2025 atau 2026 bisa jadi kesempatan terakhirnya untuk menambah koleksi titelnya.

Tak ayal, Marquez siap memaksimalkan kesempatan yang ada. Sembari mempersiapkan diri, dia juga mewaspadai lawan-lawan yang bisa jadi penghalangnya merebut gelar juara ketujuhnya di MotoGP.

Marc Marquez. ig/ducaticorse

1. Buka Lembaran Baru dengan Tim Pabrikan Ducati

Marc Marquez bakal buka lembaran baru dalam kariernya di MotoGP pada musim depan. Pasalnya, Marquez merapat ke tim pabrikan Ducati.

Marquez dikontrak Ducati selama 2 musim hingga 2026. Ducati yakin mempromosikan Marquez ke tim pabrikan karena sukses bersinar bersama tim satelit, yakni Gresini Ducati, di sepanjang MotoGP 2024.

Bahkan, pada musim 2024 ini, Marquez bisa melepas puasa kemenangannya yang sudah berlangsung selama 1.043 hari lamanya. Pasalnya, dia terakhir kali menang bersama Repsol Honda di MotoGP Emilia Romagna 2021.

Padahal, Marquez hanya memakai motor spesifikasi GP 2023 pada musim 2024 ini. Tak heran, dengan motor terbaru yang akan didapat di tim pabrikan pada musim ini, pembalap berjuluk The Baby Alien itu diyakini bakal tampil lebih menggila.

 

Halaman:
1 2
