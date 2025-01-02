Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming United Cup Day 8 di Vision+, Siapa yang Lolos ke Semifinal?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |18:00 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming United Cup Day 8 di Vision+, Siapa yang Lolos ke Semifinal?
Saksikan United Cup Day 8 di Vision+. (Foto: United Cup)
A
A
A

JADWAL dan link live straming United Cup Day 8 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Siapakah tim yang akan lolos ke semifinal?

United Cup Day 8 memasuki babak perempatfinal. Dua raksasa tenis, Italia dan Ceko, siap beradu kekuatan! Setelah tampil impresif di fase grup, kedua tim kini bersiap memamerkan permainan terbaik mereka. Streaming United Cup di beIN Sport di Vision+ dengan klik di sini.

Ilustrasi Tenis

Laga ini menjanjikan aksi spektakuler mulai dari servis tajam hingga strategi jitu yang akan menentukan siapa yang berhak melangkah ke semifinal. Saksikan laga sengit antara Italia dan Ceko di hari ke 8 United Cup.

Berikut jadwal lengkap United Cup Day 8:

Jumat, 3 Januari 2025

Italia vs Ceko – Start 13.30 WIB

J. Paolini vs K. Muchova

F. Cobolli vs T. Machac

S. Errani & A. Vavassori vs K. Muchova & T. Machac

 

Telusuri berita Sport lainnya
