Terkait Rumor Herry IP Latih Ganda Putra Malaysia, BAM Bilang Begini

KUALA LUMPUR – Dalam beberapa hari terakhir beredar kabar mantan pelatih Pelatnas PBSI, Herry Iman Pierngadi akan melatih ganda putra Malaysia. Menanggapi rumor itu, Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) pun menegaskan sejauh ini mereka masih mempertimbangkan sejumlah calon, dan sesegera mungkin akan diumumkan hasilnya.

Sebagaimana diketahui, pelatih yang akrab disapa Herry IP itu takkan lagi menjadi bagian dari pelatnas PBSI. Namanya tak lagi terpilih dalam jajaran kepelatihan pelatnas PBSI meski ia sendiri sudah mendaftarkan diri dalam rekrutmen terbuka.

1. Baru Berpisah dengan PBSI, Herry IP Didekati BAM

Kini, setelah tak lagi mendapat kepercayaan di Indonesia, Herry IP disebut-sebut akan memulai langkah baru ke luar negeri. Negara yang dituju pelatih berjuluk Naga Api itu kemungkinan besar adalah Malaysia.

Pasalnya, ganda putra Malaysia sedang membutuhkan pelatih anyar setelah Tan Bin Shen memutuskan pergi. Tan diketahui akan hengkang dari kursi kepelatihannya setelah turnamen Malaysia Open pada 7 – 12 Januari 2025 mendatang.

Herry IP. Bagas Abdiel

Presiden BAM, Datuk V Subramaniam mengatakan BAM terus menyeleksi para calon pelatih anyar ganda putra Malaysia. Kalau lancar, Subramaniam mengatakan pelatih ganda putra baru akan segera diumumkan setelah turnamen Malaysia Open 2025

“Kami sedang mempertimbangkannya dengan matang sebelum memutuskan pelatih kepala ganda putra yang baru. Kami berusaha melakukannya sedini mungki,” kata Subramaniam dikutip dari BHarian, Kamis (2/1/2025).